Евросоюз решил вести диалог с Кавелашвили, но именовать его будет «президент Грузии (ненастоящий)»

Еврокомиссия определилась со своим отношением к новому президенту Грузии Михаилу Кавелашвили – Брюссель намерен вести с ним диалог, но при этом будет подчёркивать непризнание его легитимности.

Для экс-футболиста в Европе официально приняли титул «президент Грузии (ненастоящий)». Глава дипломатии ЕС Кая Каллас пояснила, что «невозможно не учитывать ситуацию на местах» и тот факт, что Кавелашвили уже въехал в президентский дворец.

– Конечно, фактически он никакой не президент. Где вы видели в Европе, чтобы президента выбирал парламент? Это немыслимо антидемократичный формат, не говоря уже о том, что парламент в Грузии нелегитимен, как стало понятно из результатов голосования. Но мы всё же должны вести диалог с фактическим главой государства, нравится это кому-то или нет, – сказала она.

Каллас добавила, что настоящим президентом Грузии «была, есть и всегда будет» Саломе Зурабишвили.

– С ней мы тоже будем вести диалог. Ещё неясно, о чём, но диалог обязательно будет – это политический вопрос, вопрос нашей стойкости и принципиальности. Я даже прямо сейчас пойду и позвоню ей, – заключила политик перед тем, как покинуть брифинг.

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