 

«Мы не знаем, что такое Росреестр» – глава Росперечня отказался комментировать утечку данных россиян

08.01.2025, 13:33, Разное
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Руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Олег Скуфинский на экстренной пресс-конференции в ТАСС призвал граждан и журналистов не переживать по поводу сохранности данных из Единого государственного реестра объектов недвижимости (ЕГРН).

– Какие-то малолетние западные преступники говорят, что украли базу ЕГРН в Росреестре. Мы не знаем, что такое Росреестр, официально сокращение названия нашего ведомства — Росперечень, поэтому и украли они несуществующую базу, – сказал Скуфинский.

Также чиновник продемонстрировал распечатку отчёта популярного отечественного антивируса, согласно которому никаких утечек данных или сетевых атак на ресурсы ведомства за последние 30 дней не было зафиксировано. Как отмечают эксперты, хакеры сами стали жертвами провокации.

– Этим доморощенным клавиатурщикам подсунули какой-то левый сайт и они несколько месяцев его взламывали. Потратили уйму ресурсов, а на выходе получили пшик и массив с данными на недвижимость в ЕС и США, – считает автор одного из экспертных Telegram-каналов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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