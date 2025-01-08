Имя Иван стало лидером среди новорождённых в Узбекистане в 2024 году

В Узбекистане в 2024 году имя Иван впервые в истории заняло первое место среди популярных имён для новорождённых мальчиков.

Многие родители объясняют свой выбор тем, что имя ассоциируется с успешностью и лёгкостью трудоустройства в сфере курьерских услуг и такси.

«Все мы хотим если и не переехать в Россию и создать наш маленький Узбекистан там, то хотя бы заработать, чтобы можно было жить здесь. Россияне немного побаиваются наших имён, а Иван для них родной», — говорит молодая мать Шахноза.

Помимо Ивана, в первую десятку популярных имён среди мальчиков, родившихся в 2024 году, вошли и другие русские имена: Владимир, Андрей, Степан и Никифор. В министерстве социальной политики Узбекистана заявили, что понимают особенности нынешних предпочтений родителей, но хотели бы в то же время защитить традиционные для страны мужские имена.

«Мы сделаем компромиссный вариант: в России по паспорту наш гражданин будет Иваном, а в Узбекистане Улугбеком», – пояснил министр социальной политики Маджид Султанбеков.

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