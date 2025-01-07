Мнение «аналитика»: О первом чуде Рождества… Путин срочно просит мира?

2025 лет назад в семье беженцев где-то на дороге, практически в хлеву родился Младенец, которого за неимением колыбели положили в ясли, и животные согревали Его своим дыханием. По этому поводу — коего, к слову, не заметил ни один тогдашний историк, — вот уже много веков собираются люди, поют песни и поздравляют друг друга.

Не стал исключением и российский президент Владимир #Путин. В нынешнем году он, прервав многолетнюю традицию добровольного затворничества, отправился в храм Георгия Победоносца на Поклонной горе. Что… как бы символизирует…

Вообще, надо заметить, вот уже несколько недель в России только и разговоров, что о мире. В смысле «замирения» с Украиной, хотя бы и временного. Ибо, как мы помним, нет ничего более постоянного…

Более того, в словах о нём появились новые нотки, идущие с самого верха.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Рождественскую ночь призвал верующих молиться о прекращении усобицы между народами, «принадлежащими к единой Святой Руси». Более того, он попросил «молиться, чтобы наступил мир и одновременно справедливость, потому что мир без справедливости непрочен и даже иногда опасен».

Итак, #Россия, что бы ни кричали «ястребы», уже согласна на мир «справедливый». А не только на своих условиях, как вещали прежде из Кремля. Поразительно, что #Украина требует фактически того же — мира на основе справедливости. Кажется, есть консенсус, но…

Что же такое «справедливый мир» в нынешних условиях, на исходе третьего года «междоусобицы», которая привела к чудовищным разрушениям и многим тысячам смертей?

Если отбросить пропагандистский угар и спекулятивные накрутки, изображающие нынешний, вполне заурядный и не самый разрушительный по историческим меркам вооружённый конфликт двух пограничных стран как «Последнюю битву Добра и Зла», если вернуться к рациональности, то ответ будет звучать очень по-человечески. А потому не понравится очень многим людям.

Само понятие справедливости, как мы помним, иррационально и субъективно. Что сочтут справедливым семьи тех, кто потеряли в этом конфликте имущество, родных и близких, тем более — детей? К гадалке не ходи — только месть. Месть до конца, до последних дней, до самой последней капли ещё непролитой крови врага. И отомстить надо непременно так, чтобы мир содрогнулся. Чтобы возмездие стократ превышало «прегрешение».

А что сочтут справедливым те, у кого подрастают, рождаются или даже ещё только вынашиваются дети? Они выступят ли за военный конфликт на поколения вперёд, где их чада, их надежды на будущее с вероятностью почти стопроцентной будут брошены в пекло этой «справедливой битвы» и статистически почти что неизбежно погибнут… ради чего? Ради того, чтобы насытить чью-то чужую жажду мести? Вот по отношению к этим людям и этим детям какой мир будет наиболее справедливым? Не самый ли скорый, но дающий им надежду на жизнь без мучительных ожиданий ракетных ударов и казённых похоронок?

Сказанное к обеим сторонам конфликта относится, а не к одной конкретной.

Каждая должна решить для себя, что более справедливо — «священная война» в память о мёртвых, либо немедленный мир ради ещё живых?

И что вы лично решите для себя?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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