Мнение: Таджик поговорил с украинцем на американском Ютубе

Зеленский дал интервью известному в США видеоблогеру Лексу Фридману. Прикол в том, что Фридман тоже “наш” – по рождению он Алексей Федотов, родился в городе Чкаловск Таджикской ССР. До подросткового возраста он жил в Москве, потом в 1994 году вместе с родителями был вывезен в Чикаго. Поступил там на компьютерную инженерию, стал специализироваться на IT и искусственном интеллекте. В 2018 году завел видеоблог в Ютубе, взял интервью у Илона Маска, у Трампа, у Хавьера Милея, у Джеффа Безоса, у Марка Цукерберга, у Оливера Стоуна и еще у кучи мировых знаменитостей. У его видосов – около полумиллиарда просмотров на Ютубе.

Так вот о приколе. Очевидно, что у Зеленского, как и у Лекса, один и тот же родной язык – русский. А вот как раз английским Зеленский владеет, как мы все знаем, довольно слабо. Поэтому для интервью напрашивалась идея, что его надо было бы проводить по-русски, что было бы максимально удобно для обоих.

Однако, естественно, хрен! Вмешалась политика. Зеленский отказался от интервью на родном языке, доставляя интервьюеру массу неудобств, и потребовал, что будет давать интервью на своем неродном украинском (хотя экс-Алексей честно признался, что украинским не владеет, а в начале сделал даже вступительное слово, в котором не скрывал досады, что не удалось поговорить с Зеленским по-русски). Достал весь этот выпендреж, честно говоря. Почему обязательно надо придуриваться в этих вещах? Для Зеленского, впрочем, это идейный кидок – он так сделал сразу после избрания в президенты Украины, когда – без каких-либо уведомлений! – вдруг разом и навсегда “забыл” свой родной язык и начал говорить ТОЛЬКО по-украински, введя в недоумение не готовых к этому своих же недавних избирателей.

Очень неловкая ситуация. Впрочем, вот выше я выражал недоумение, почему, при огромном количестве руссо эмигранто практически по всему зарубежью (у русских четвертая по размерам диаспора в мире) – русские практически НИГДЕ не представлены ни в политике, ни в бизнесе на ведущих позициях, кроме как в самой же России (хотя и в России – не так чтоб обильно). Наверно, дело как раз в этом – в отсутствии гибкости. А так – довольно занятное интервью, хотя первый час и кажется довольно занудным.