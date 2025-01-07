 

«Каюсь в сотворении этого Содома» – Пётр I в своём завещании распоряжался сжечь Санкт-Петербург

07.01.2025, 19:33, Разное
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Доцент исторического факультета СПбГУ Аполлинарий Ягужинский опубликовал неизвестное ранее завещание Петра I, в котором царь завещал уничтожить созданный им Санкт-Петербург.

Город, по его словам, превратился в «логово греха и мздоимства», но воля императора не была выполнена временщиками и преемниками.

Как пояснил историк, перед смертью Пётр I вызвал к себе епископа Старо-Ладожского Никанора и исповедался ему, покаявшись за многие свои дела, и заявил: «Больше всего каюсь в сотворении этого Содома». После этого он в присутствии священнослужителя продиктовал завещание, в котором распорядился «сжечь и закопать» Санкт-Петербург, вернуть отвоёванные земли Швеции и «наглухо заколотить окно в Европу, откуда к нам прут содомиты аки тараканы». Пётр перед смертью также успел отменить указы о бритье борот, упразднил табель о рангах и приказал вернуть столицу в Москву.

Однако после смерти императора Екатерина I вместе с Меньшиковым скрыли существование всех этих распоряжений, а епископ Никанор в обмен на молчание получил сан митрополита. Более того, первоначальные реформы Петра были продолжены его преемниками.

– Царь Пётр перед смертью отрастил бороду, ходил в шубе с длинными рукавами и нещадно бил палкой придворных, если они в его присутствии употребляли нерусские слова, – говорит Ягужинский. – Он постоянно рвал на себе волосы и каялся, что повёл Россию по бездуховному западному пути.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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