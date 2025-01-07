Мнение: Где легко накопить на ипотеку, почему так много однокомнатных квартир и аферисты-маткапитальщики

1. В некоторых регионах России средней зарплаты достаточно, чтобы накопить на первый взнос по ипотеке за 2-3 года (ссылка). В первых 10 регионах из списка более-менее тепло только в Кемеровской области. Петербург на 50-м месте, Москва — на 60-м. Хуже всего, разумеется, в Крыму, хотя в небольших городках вдали от моря квартиры стоят относительно разумных денег.

На Чукотке и Магадане квартиры доступные (относительно зарплат), но мне кажется, что нужно обладать генами северных народов, чтобы переносить холод легко. Чукчи, например, имеют особую мутацию, которая позволяет им ловить рыбу руками в ледяной воде или чинить КАМАЗ на морозе в минус 30 без перчаток. У меня такой полезной мутации, к сожалению, нет (хотя я бы хотел), поэтому лично я зиму не особо люблю. Опять-таки, на Новый год дедушка Нургл подарил мне какую-то продвинутую необычную простуду с горлом и носом, которая сильно меня сейчас донимает. Я подозреваю, что если бы дело было тёплым летом, я бы такого подарка не получил…

Полагаю, более разумно было бы не покупать квартиру в Ханты-Мансийске, а спокойно заработать там денег, чтобы потом купить квартиру в своём родном регионе. За несколько лет и ставки по ипотеке должны снизиться, а если они не снизятся, так значит вниз пойдут цены на квадратные метры. Недоступная ипотека снижает цены на жильё и парадоксальным для популистов образом делает квартиры доступнее.

Конечно, есть проблема «как сохранить». Пока что далёкие от экономической науки граждане могут воспользоваться обычными банковскими депозитами, проценты по которым выше инфляции, но если партия печатного станка одержит хотя бы тактический успех, она превратит рубль в тыкву, и тогда сбережения граждан обесценятся. Тут бы и пригодилась финансовая грамотность, которая учит страховаться от таких сценариев, но, увы, у нас грызть финансовую грамотность не модно. Большая часть тех, кто жалуется на недоступную ипотеку, живёт по старому доброму принципу: «не учите меня жить, лучше помогите материально».



2. Genby разбирает миф о том, что в современной России якобы строятся в основном однокомнатные квартиры и студии, что якобы является деградацией по сравнению со временами СССР, когда выше была доля двухкомнатных и многокомнатных квартир (ссылка).

Во-первых, вопреки наивным представлениям фанатов СССР, современные студии и однокомнатные квартиры заметно больше по размеру, чем советские однушки, также у них значительно удобнее планировка.

Во-вторых, выросшая доля однокомнатных квартир объясняется тем, что у нас активно строят частные дома, что в СССР было, скажу мягко, очень непросто. Люди, которым нужно несколько комнат на семью, теперь имеют возможность приобрести себе не квартиру, а дом, что многие и выбирают. Таким образом, доля многокомнатных квартир падает из-за альтернативы в виде частных домов.

3. В России появились банды мошенников, которые специализируются на незаконном получении маткапитала. Они регистрируют младенца, который якобы был рождён на дому, потом оформляют на него маткапитал и обналичивают (ссылка).

Довольно глупо, на мой взгляд. На современном уровне цифрового концлагеря спрятать концы от обналички маткапитала и уж тем более от вымышленного младенца почти невозможно. Государство всё это увидит — особенно в том случае, когда маткапитал обналичивают не кустарным методом, через разовую комбинацию со своими же знакомыми, а через профессиональных обнальщиков.