 

Первозванский: молебен 31 декабря проводят, чтобы быть с людьми в важные моменты

07.01.2025, 17:15, Разное
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В храмах проводят молебен на Новый год, чтобы поддерживать верующих в важные моменты их жизни, пояснил РИА Новости протоиерей Максим Первозванский.

Он пояснил, что новогодний молебен представляет собой богослужение, на котором верующие выражают благодарность за прошедший год и просят благословения на предстоящий. Обычно служба проходит вечером 31 декабря, а патриарх Кирилл совершает ее в храме Христа Спасителя.

Церковный и светский Новый год различаются, но молебен на светский праздник проводится, поскольку это важно для многих людей. Максим Первозванский отметил, что даже учет в храмах ведется по гражданскому календарю, а традиция молебнов на Новый год появилась еще в дореволюционные времена.

Молебен чаще всего совершают 31 декабря, но иногда и 1 января. Посещение богослужения не является обязательным, но желательно, так как это время для покаяния, благодарности и молитв о будущем.

С 28 ноября начался Рождественский сорокадневный пост, который завершится 6 января. В этот период верующим рекомендуется воздерживаться от употребления мяса и молочных продуктов. В последние дни перед Рождеством пост становится строже, а для определения индивидуальных условий поста священники советуют обращаться за духовным наставлением.


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