«Наше дело правое» – Зюганов поздравил товарищей с Рождеством и пригрозил атеистам исключением из партии

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил в партийном храме с эмоциональной рождественской речью-проповедью, в которой разгромил «двурушников-атеистов, затаившихся в рядах партии».

Он поздравил правоверных товарищей с Рождеством и пригрозил остальным исключением с волчьим билетом.

– Для каждого коммуниста, для каждого члена КПРФ есть лишь один священный документ, один самый главный документ – Конституция Российской Федерации, где чётко зафиксирована наша государственная религия. Двурушники-атеисты, затаившиеся в партийных рядах, змеями шипят, когда им об этом напомниаешь или осеняешь их крестным знамением. Прочь из партии, бесы! – обрушился он.

Зюганов добавил, что не видит никакого смысла вести диалог с «приспешниками Сатаны» или пытаться переубедить их.

– Никто ещё не доходил до таких геркулесовых столбов цинизма, коварства, лицемерия и двурушничества, до каких дошли атеисты. Разговаривать с ними – преступно. Каждый коммунист знает: наше дело правое, мы непременно их всех победим, – заключил партийный лидер.

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