 

Продажа российского актива обрушила акции Anadolu Efes

07.01.2025, 16:35, Разное
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Акции турецкой компании Anadolu Efes стремительно упали на 10%, после того как российский президент Владимир Путин передал контроль над российским бизнесом компании внешнему управляющему. Это решение стало неожиданностью для Anheuser-Busch InBev (AB InBev), крупнейшего мирового производителя пива, в планы которого входила продажа российской части бизнеса турецкому партнеру.

В результате передачи акций под управление группы компаний “Вместе” AB InBev лишился контроля над совместным предприятием AB InBev Efes Russia. Неясно, сможет ли компания в будущем покинуть российский рынок, поскольку указ российского президента устанавливает временное управление над акциями компании.

Падение акций Anadolu Efes связано с опасениями инвесторов о перспективах бизнеса компании в России, которая ранее была одним из основных рынков для пивовара. В августе российская правительственная комиссия отказала Efes в покупке доли AB InBev в их совместном предприятии. Акции AB InBev также упали на 1,5%, что свидетельствует о неблагоприятных последствиях решения российского правительства для всей пивной отрасли.


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