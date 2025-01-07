 

Научная гарнитура MouseGoggles погружает мышей в виртуальную реальность

07.01.2025, 16:15, Разное
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Исследователи из Корнельского университета успешно протестировали экспериментальную гарнитуру виртуальной реальности, адаптированную для лабораторных грызунов. Это давно назревшая мера – изучение активности мозга животных требует новых инструментов, при использовании которых они будут вести себя естественно. Работа в этом направлении каждый год приносит важнейшие открытия и приближает исцеление от таких недугов, как болезнь Альцгеймера.

Инженеры взяли готовые узлы, дисплеи от умных очков, и соорудили из них подобие шлема ВР. Первая версия слишком большая, а потому стационарная, мыши фиксируются в ней и могут передвигаться в ограниченном пространстве на аналоге беговой дорожки в виде шара. Следующая версия будет компактной и более крупные грызуны, такие как крысы и землеройки, смогут при ее использовании сохранять мобильность.

Использование виртуальной реальности позволяет точно фиксировать реакцию мозга грызунов, так как в дисплеи встроены камеры для наблюдения. Например, если показать мышам крупную движущуюся тень на большом экране, они слабо реагируют на раздражитель, поскольку не понимают его. Та же тень, но уже в ВР, у всех подопытных вызвала острый приступ страха – мыши были полностью уверены, что к ним подкрадывается хищник.

В дальнейшем ученые намерены усложнить гарнитуру, которая получила рабочее название «MouseGoggles», добавив стимуляцию других органов чувств, помимо зрения. Это поможет точнее отслеживать и изучать поведенческие факторы грызунов, то, как они принимают решения в разных ситуациях. И пытаться влиять на их мозг при помощи новых экспериментальных лекарств и видов терапии.Источник &#8212 Cornell University


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