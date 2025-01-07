Военкор Алехин: ВСУ начали наступление в районе Суджи

В Курской области, в районе Большого Солдатского, началось наступление, о котором ранее предупреждали военные аналитики. Блогер Роман Алёхин сообщил, что атака идет со стороны Суджи, которая считалась ранее сложным направлением для противника.

В наступлении используется тяжелая техника, включая тралы для разминирования, танки и бронетехнику. Применяются также средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые делают дроны, активно использовавшиеся для разведки и корректировки огня, бесполезными. По словам Алёхина, это может быть частью более масштабной операции с возможным продвижением на другие направления.

Местные источники подтверждают информацию о повышенной активности в районе Суджи. Очевидцы сообщают о звуках техники и взрывов, что свидетельствует о боевых действиях.

«Началось наступление от Суджи в сторону Большого Солдатского. Мы считали это направление самым сложным для противника. В атаке задействованы тралы разминирования, танки и другая бронетехника. Противник использует РЭБ, что делает бесполезными многие дроны. Возможно, противник будет пробовать наступать и на других направлениях», — пишет Алёхин.

Эксперты предполагают, что выбор направления через Суджу может быть обусловлен сложным рельефом местности, что затруднит действия российских сил. Использование РЭБ свидетельствует о стремлении нарушить коммуникацию и дезориентировать оборонительные силы. Тралы для разминирования указывают на подготовку к преодолению минных заграждений.