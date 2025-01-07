 

Рынок недвижимости столкнулся с замедлением

07.01.2025, 15:35, Разное
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В 2025 году рынок жилья демонстрировал признаки торможения. Несмотря на это, спрос на арендуемое жилье оставался высоким. Аналитики отмечали, что застройщикам пришлось пересмотреть свои стратегии, уделяя особое внимание эффективности и снижению расходов.

В частности, эксперты наблюдали сокращение продаж квартир в новостройках с октября 2024 года. Это привело к постепенному сокращению предложения такого жилья. Несмотря на снижение темпов продаж, цены на недвижимость не подвергались резким падениям, поскольку это негативно повлияло бы на ипотечный сектор из-за множества выданных ранее кредитов.

Тем не менее, эксперты прогнозировали, что рынок аренды сохранит свою популярность, особенно в крупных городах, привлекающих мигрантов. Специалисты предполагали, что со временем у людей появится больше возможностей выбора, включая покупку жилья в ипотеку, однако в 2025 году эта тенденция вряд ли проявится в полной мере.


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