Неизрасходованный московский снег подарят регионам

Мэрия Москвы объявила о старте благотворительной акции по передаче излишков снега в регионы страны. Из-за аномально тёплой зимы столичные пункты снегоплавления простаивают, а закупленные реагенты могут испортиться.

«Мы не можем допустить, чтобы качественный московский снег пропадал зря. В то время как регионы испытывают острую нехватку осадков, у нас простаивают современные снегоуборочные машины, — заявил заместитель мэра Пётр Бирюков. — Помимо того, у нас уже сложилась прекрасная практика с передачей городам страны вышедших из строя электричек, автобусов, троллейбусов и прочего хлама».

Первую партию снега планируется доставить в Якутию, чтобы продемонстрировать серьёзных намерений столичных чиновников. Ради этих целей даже был заказан самолёт военно-транспортной авиации. Ещё несколько тонн снега железнодорожный состав привезёт в Иркутскую область. Для транспортировки снега будут использованы специальные рефрижераторы с надписью «Дар Москвы».

«К каждой партии снега прилагается сертификат качества и инструкция по применению реагентов. Особо подчёркиваем, что это не какой-нибудь провинциальный снег, а настоящий, столичный, с частицами московского смога», — отметили в пресс-службе мэрии.

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