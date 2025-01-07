Мнение «аналитика»: О конце π-сов… Почему Америка наконец-то стала их давить?

Вот! Это — поворот.

Не успел избранный президент США Дональд #Трамп, чью победу униженно подтвердила недавняя оппонентка Камала Харрис, пройти обряд инициации инаугурации, как пошло-поехало. И кучно пошло!

Американская и крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s объявила о… выходе из повестки. То есть, об отмене установленных компанией целевых «показателей разнообразия» для своих сотрудников и поставщиков. Такую новость принёс The Wall Street Journal (WSJ). По его данным, компания заявила, что больше не будет ставить новые цели по инклюзивности и равенству для сотрудников. То есть, отменяет квоты для меньшинств, какими бы π-сами они ни были.

Как отмечает WSJ, McDonald’s стала последней крупной пищевой компанией, пересмотревшей свои стратегии в области разнообразия, равенства и инклюзивности. Ранее от обязательств поддерживать политику DEI (diversity, equity and inclusion — разнообразие, равенство и инклюзивность) отказались Walmart, Food Motor, Tractor Supply и др.

За последние годы американские компании не раз сталкивались с давлением общественности из-за поддерживаемых ими мейнстримных взглядов. Один из самых известных скандалов связан с компанией Disney. В 2022 году она выступила против Закона о родительских правах в образовании, который запрещает государственным школам штата Флорида обсуждать с учениками начальных классов темы сексуальной ориентации и гендерной идентичности. В Disney заявили, что этот закон «никогда не должен был быть принят и никогда не должен был стать законом».

Эта позиция стала причиной конфликта компании с губернатором Флориды Роном Десантисом, который заявил, что Disney перешла «красные линии». После этого граждане #США начали массово бойкотировать Disney, а вокруг объектов компании в Калифорнии и Флориде начались пикеты.

Впоследствии от политики DEI отказались десятки крупнейших американских компаний, среди них: Ford, Lowe’s, John Deere и Harley Davidson. Эти компании объединяло то, что они хорошо зарабатывали на внутреннем рынке Штатов, а основной их клиент — представитель консервативной или умеренной части общества. Таким образом, за действиями по отмене DEI, очевидно, стояло нежелание терять традиционный рынок.

Но и корпорации в других сферах постепенно отходят от соответствующих практик. В частности, в июле Microsoft полностью уволила свою команду, отвечающую за DEI. До этого о сокращениях в этих отделах сообщили Google и Meta (признана экстремисткой и запрещена в России). Опять же, по причине спада продаж на рынках, где традиционные ценности ещё в чести.

В общем-то, либероидная — не хочется называть её «либеральной», так как расовые, гендерные и прочие искусственные квоты к либерализму отношения не имеют, — общественность может идти в ж***у, где ей самое место. В отличие от неё, бизнес умеет считать прибыли и убытки, а также списывать неудачные #инвестиции, без сантиментов отправляя их инициаторов в сад. Поэтому вопрос в одном.

Как скоро вся вот эта #экономика заставит проснуться и представительную #власть?

Как скоро западная #политика избавится от химеры толерастии с инклюзивностью?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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