 

Крупнейшее в стране лаптевязальное предприятие остановилось из-за дистанционного отключения китайского оборудования

07.01.2025, 13:33, Разное
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В Тульской области объявили об остановке крупнейшего в России лаптевязального предприятия – ЗАО «Лаппроммашсбыт» (до 2003 года «Лаптевязальный комбинат им. Ильича»).

Причиной стал выход из строя китайских лаптевязальных машин, запущенных в 2017 году при коренной реконструкции. Ведущий инженер компании заявил, что партнёры из КНР отключили машины удалённо, а перед этим прислали письмо, в котором объяснили, что вынуждены следовать санкциям США.

– У нас используются микроконтроллеры и сервоприводы, содержащие запатентованные американские решения. И поэтому китайцы говорят, что не могут позволить их эксплуатацию – иначе американцы с ними контракты сами расторгнут, – пояснил он. – Это очень обидно, потому что когда в 2017-м заказывали эти машины, то требовали, чтобы всё было отечественное по максимуму.

На предприятии считают, что сейчас у них осталось два варианта: либо заказывать срочную разработку отечественных аналогов, либо попытаться «оживить» китайскую технику путём перепрошивки.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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