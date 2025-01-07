Jaguar XJS возвращается в виде рестомода с мощным двигателем V12 и карбоновым кузовом

Легендарная британская гоночная команда TWR возрождается с новым проектом. Компания представила Supercat — мощный и стильный суперкар, основанный на культовом Jaguar XJS. Это не просто ретро-трибьют, а современная интерпретация классики, созданная в сотрудничестве с ведущими гоночными командами мира, такими как McLaren и Ferrari, Williams, Renault F1 и Porsche.

Дизайнер Хайзил Салим, вдохновленный гонками 70 и 80-х годов, создал агрессивный и аэродинамически оптимизированный кузов из углеродного волокна. Одной из оригинальных черт новинки, говорит он, стали реально работающие контрфорсы, созданные в сотрудничестве со специалистам по аэродинамике Mercedes F1.

Supercat оснащен мощным V12 двигателем с рабочим объемом 5,6-литра и турбонаддувом, выдающим более 650 лошадиных сил. В TWR не забыли о комфорте: салон обшит высококачественной кожей, а мультимедийная система получила поддержку популярных сервисов Android Auto и CarPlay. Автомобили из лимитированная серии начнут поставляться заказчикам летом 2025 года по цене около 338 000 долларов.Источник — TWR