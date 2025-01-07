Рупор кремлевской пропаганды: Дзержинск. Вид с воздуха

Дзержинск. Вид с дрона. К 7 января освобождено около 85% города. Российские войска выходят к западным и северо-западным окраинам.

Это последние новогодние праздники, которые Дзержинск встречал не в России.

Относительно названия – как только город будет освобожден, он будет моментально переименован из Торецка в Дзержинск в соответствии с указом Пушилина об откате названий к состоянию на весну 2014 года.

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Источник: Colonel Cassad

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