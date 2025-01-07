 

Рупор кремлевской пропаганды: Дзержинск. Вид с воздуха

07.01.2025, 12:45, Разное
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Дзержинск. Вид с дрона. К 7 января освобождено около 85% города. Российские войска выходят к западным и северо-западным окраинам.

Это последние новогодние праздники, которые Дзержинск встречал не в России.
Относительно названия – как только город будет освобожден, он будет моментально переименован из Торецка в Дзержинск в соответствии с указом Пушилина об откате названий к состоянию на весну 2014 года.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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