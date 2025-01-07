Предприниматель из Москвы стал миллионером, продав собранный на пляжах Анапы мазут

Глава столичного департамента по развитию малого и среднего предпринимательства Иосиф Гольдштейн в эфире телеканала «Москва-24» призвал предпринимателей активнее участвовать в ликвидации последствий разлива нефти в Чёрном море.

Оказалось, что бизнесмены могут не только помочь природе, но и заработать на экологической катастрофе – в качестве примера чиновник привёл опыт 25-летнего московского трейдера Гамлета Лерояна, который за неделю заработал 12 миллионов рублей на продаже мазута.

«Тонна мазута стоит от 25 тысяч рублей и выше, а разлилось в Чёрном море не менее трёх тысяч тонн. Вот и считайте, сколько могут заработать предприимчивые люди на помощи природе. Надеюсь, что пример бизнесмена из Москвы вдохновит остальных», – сказал Гольдштейн.

Сам Лероян пообещал направить часть вырученных средств волонтёрским организациям и экологам, которые помогают очищать пляжи и спасают животных.

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