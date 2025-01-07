Достраивающуюся Курскую АЭС-2 готовят к физическому пуску

По словам главы российского «Росатома» Алексея Лихачева, специалисты госкорпорации уже приступили к подготовительными работам физического пуска возводящейся Курской АЭС-2 — в ближайшее время в реактор будет загружено ядерное топливо.

Как уточнил Лихачев, политическая ситуация и наложенные на Россию санкции приводят к тому, что во многих отраслях в стране весьма активно принимаются решения, позволяющие сократить, а в перспективе и полностью убрать зависимость от зарубежных поставок, как товаров, так и услуг.

Несмотря на то, что в Курской области наблюдается непростое положение, связанное с действиями Украины, строительные и наладочные работы на Курской АЭС-2 не прекращаются, инженеры перешли на этап холодно-горячей обкатки и готовят оборудование к физическому пуску.

Напомним, Курская АЭС-2 является станцией замещения, в которую включена пара блоков с водо-водяными реакторами типа ВВЭР-ТОИ, относящимися к поколению III+, каждый из которых способен выдавать мощность 1255 МВт. То есть речь идет о суммарной мощности в 2510 МВт.