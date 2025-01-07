 

Достраивающуюся Курскую АЭС-2 готовят к физическому пуску

07.01.2025, 9:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По словам главы российского «Росатома» Алексея Лихачева, специалисты госкорпорации уже приступили к подготовительными работам физического пуска возводящейся Курской АЭС-2 — в ближайшее время в реактор будет загружено ядерное топливо.

Как уточнил Лихачев, политическая ситуация и наложенные на Россию санкции приводят к тому, что во многих отраслях в стране весьма активно принимаются решения, позволяющие сократить, а в перспективе и полностью убрать зависимость от зарубежных поставок, как товаров, так и услуг.

Несмотря на то, что в Курской области наблюдается непростое положение, связанное с действиями Украины, строительные и наладочные работы на Курской АЭС-2 не прекращаются, инженеры перешли на этап холодно-горячей обкатки и готовят оборудование к физическому пуску.

Напомним, Курская АЭС-2 является станцией замещения, в которую включена пара блоков с водо-водяными реакторами типа ВВЭР-ТОИ, относящимися к поколению III+, каждый из которых способен выдавать мощность 1255 МВт. То есть речь идет о суммарной мощности в 2510 МВт.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.01 / Мнение: Как заморить червячка по-модному

07.01 / В Японии тестируют препарат для регенерации зубов

07.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Трагедия в Улмалахти как образец пропаганды на детских могилах

06.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Курахово освобождено

06.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Африканский полюс многополярного мира

06.01 / Мнение: Нужна ли была коллективизация, реалии раскулачивания и почему колхозники не хотели работать

06.01 / Россиян, которые на новогодних каникулах смотрели фильмы о Гарри Поттере, поставят на профилактический учёт

06.01 / В Перми придумали, как улучшить светящийся бетон

06.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Китайский военкор о миграционной политике КНР

06.01 / Мнение: Урсула и 35 млрд. ЕС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика