 

Мнение: Как заморить червячка по-модному

07.01.2025, 5:55, Разное
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В своем Фейсбуке заглянул в блог ресторанного критика с обзором актуальных предложений для уважаемых клиентов. Сразу наткнулся на интересное:

«Завтрак бурлака» в ресторане «Белуга» (расположенным напротив Московского Кремля) подорожал аж до 77 тысяч рублей, а ещё в октябре 2024 года стоил всего лишь 72 тысячи. В набор входит 12 блюд: килограмм осетровой икры, литр одноимённой с рестораном водки, картошка с укропом и маслом, маринованные белые грибы, малосольные огурцы и яйца с майонезом. Также клиентам предлагают нарезной батон, чёрный хлеб, консервы, расстегай, оладьи и кильку”.

Мне понравилась демократичность и простота. “Нельзя не впасть к концу, как в ересь, в неслыханную простоту”. Килограмм черной икры – и яйца под майонезом! Этакое Инь и Ян под одной обложкой. Очень концептуально, по-моему. Вся расейская жисть одним мазком, как в капле воды, посреди забитой под завязку провинциальным народонаселением Красной площади.

Источник: Размышления вольного социолога


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