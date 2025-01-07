Рупор кремлевской пропаганды: Трагедия в Улмалахти как образец пропаганды на детских могилах

Трагедия в Улмалахти как образец пропаганды на детских могилах

Читаю сегодня Рождественское послание митрополита Петрозаводского и Карельского Константина, в котором он перечисляет все достижения местной епархии. И натыкаюсь на это:

«А в 70-летнюю годовщину пожара, унесшего жизни 53 детей «врагов народа», на месте трагедии в урочище Улмалахти Пяткярантского района заложен храм в честь мучеников младенцев Вифлеемских».

Об этой истории я как-то давным-давно писал, вот мой старый пост Вконтакте. Но повторюсь.

Началась пропагандистская «раскрутка» этой печальной истории с поста из карельского либерального паблика, который ведет госпожа Смирнова. Она много лет служила в губернаторской пресс-службе, а потом чудесным образом превратилась в рьяную оппозиционерку.

Пост о реальной трагедии. Причем во всех публикациях повторяются цитаты из этого короткого текста, без каких-либо документальных подтверждений. Итак:

«В местечке Улмалахти на берегу озера Янисъярви в Питкярантском районе в послевоенное время находился детский дом для малолетних детей репрессированных. Им было от 3 до 7 лет…».

На самом деле нет никакой информации о том, что это был специальный дом именно для таких детей (рядом с финской границей!!!). Тем более, что после войны сирот хватало, об этом даже особо одаренные граждане должны догадываться. Фото этого дома 30-х годов легко найти в интернете. Построено оно было еще при финнах, причем тогда в этом здании располагался финский санаторий!

Санаторий, понимаете! Значит, это здание было специальное, построенное в хорошем месте, а не где-то на болоте. То есть в тяжелое послевоенное время его специально отдали под «детей врагов народа»? Если так, то это признак исключительной гуманности Советской власти.

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«Завхоз Сиротинин запирал здание интерната вместе с детьми и воспитателями на ночь во избежание побега. И вот в одну из ночей случился пожар».

5-летний ребенок может совершить побег ночью? Куда и зачем? Скорее всего тупой завхоз вешал замок исключительно для предотвращения воровства. Тем более, оказывается среди погибших были и два воспитателя. Им зачем было бежать? Они же наоборот, предотвратили бы побег любого малыша. С логикой у вас, господа, все в порядке?

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«Суд приговорил завхоза к 7 годам тюрьмы. Через три года он освободился и исчез на бескрайних просторах Советского Союза».

Все правильно, попал под амнистию. Амнистия 1956 года – это ведь хорошо, это же невинных людей, посаженных при Тиране, освобождали. Или нет? Кто-то может это объяснить логически?

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«Детей и двух воспитателей похоронили рядом со сгоревшим детским домом Местные жители поставили простенький памятник на братской могиле и сажали там цветы…»

А где рассказ, что после этого тех, кто сажал цветы на могилку «детям врагов народа», забрали в страшное МГБ? Ну если уж совершенно игнорировать логику и здравый смысл и идти до конца — нужно и что-то подобное написать! Недоработали…

Хотя последний эпизод – лишнее доказательство того, что в этой ужасной трагедии, произошедшей из-за тупости одного человека, погибли обычные дети, без всякой политической подоплеки. Поэтому и памятник, и цветы.

Но есть люди, у которых очень чешется цинично использовать эту страшную историю в политических, пропагандистских целях. Совсем уже совесть потеряли…

(с) А.Степанов

https://dzen.ru/a/Z3vAYjaTXBmyyj_N – цинк

Ну как же не разоблачить "кровавого тирана Сталина"…

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Источник: Colonel Cassad

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