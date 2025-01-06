Рупор кремлевской пропаганды: Африканский полюс многополярного мира

Программная статья директора департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Дробинина о российской стратегии в Африке и процессах деколониации африканского континента.

Африканский полюс многополярного мира

Я предпочитаю умереть с гордо поднятой головой, с непоколебимой верой и глубокой уверенностью в будущем моей страны, чем жить в подчинении. Однажды история нас рассудит, но это будет не история, угодная Брюсселю, Парижу, Вашингтону или ООН, а история стран, освободившихся от колониализма и его марионеток. (с) Патрис Лумумба

В ноябре 2024 г. мне довелось принять участие в первой в истории министерской конференции Форума партнёрства «Россия – Африка», которая была проведена в Сочи по следам российско-африканской встречи в верхах, состоявшейся в Санкт-Петербурге годом ранее. Конференция придала ускорение развитию возрождающихся связей с Чёрным континентом и стала ещё одной важной вехой во внешнеполитической переориентации России на Глобальный Юг и Восток.

Как планировщику мне было интересно получить объёмное представление о наших африканских партнёрах, их взглядах, заботах, тревогах и чаяниях. Вернувшись домой в Москву, я реализовал давнюю задумку и положил на бумагу те впечатления, мысли и идеи об Африке, её растущей роли в мировых делах, которые родились из многолетних наблюдений, поездок, контактов и чтения специальной литературы.

Эта статья написана с особым умыслом – показать, что у Африки есть всё, чтобы занять место одного из сильных центров нарождающегося многополярного мира, и что африканцы уже начали движение к своей цели. Сразу скажу, что не претендую на полный охват темы, сознательно не затрагиваю многие исторические, культурологические, языковедческие и иные аспекты из сферы компетенции специалистов-регионоведов. В фокусе внимания будут, прежде всего, такие факты и свидетельства, по которым можно судить о динамике становления африканского полюса, его особенностях и перспективах. В планах – исследовать все существующие центры принятия глобально значимых политических решений, а также претендентов на эту роль. Но начать с Африки подтолкнул и чисто символический мотив, ведь именно на этом континенте находится «колыбель человечества», наша общая прародина. На основании антропологических находок, сделанных в районе Олдувайского ущелья (Танзания, 1959 г.) и озера Туркана (Кения, 1972 г.), учёные сделали предположение, что современный человек, Homo sapiens, появился, скорее всего, в восточной части Африки около 200 тысяч лет назад.

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Африканцев не устраивает, что их по-прежнему пытаются использовать в качестве массовки в рамках внешнеполитических проектов, продвигаемых под эгидой «порядка, основанного на правилах».

Это и попытки завлечь на «саммиты за демократию», проводившиеся по инициативе администрации США в 2021–2024 гг., это и давление с целью заставить голосовать за антироссийские решения в ООН и на других площадках, это и старания с целью заручиться хотя бы видимостью поддержки однобоких инициатив по урегулированию украинского кризиса, не учитывающих интересы России.

Африканские эксперты сетуют на то, что Запад не готов «признавать право стран континента на свою повестку»[10], а его политика по отношению к оппонентам сводится к «наказанию за наличие собственных интересов»[11]. Мы не можем не поддержать тех африканцев, которые открыто призывают «ЕС и других союзников США не навязывать образ жизни и ценности тем, кто этого не желает»[12]. Нельзя не согласиться и с выводом о том, что с некоторых пор для Запада украинская тема затмила всё остальное[13].

Голос Африки, подкреплённый мощным естественным потенциалом, звучит в мире всё громче. У нас нет сомнений, что этот благотворный процесс будет нарастать по теме дальнейшей консолидации и суверенизации африканского полюса. Однако обретение Чёрным континентом высокого уровня экономической самодостаточности и, как следствие, геополитической устойчивости невозможно без «устранения всех сохраняющихся эффектов колониализма»[14].

Африка в путах неоколониализма

От Европы, о нашей свободе пекущейся, избавь нас Господь.

Бернар Дадье, поэт (Кот д’Ивуар)

Африка – наиболее пострадавший от колониализма континент, который столетиями беспощадно грабили европейцы, выкачивая оттуда человеческие и материальные ресурсы. Награбленное послужило «реактивным топливом» для опережающего развития европейских стран и США. Либерийский поэт Бай Т. Мур в 50-х годах XX века писал: «Цивилизаторство идёт полным ходом – золото и алмазы переправляют в Европу»[15]. Эти горькие слова – иллюстрация исторической травмы, нанесённой африканцам колониальными метрополиями. Африканские эксперты убеждены: предпосылки комплексного отставания Африки[16] и конфликтов, возникающих на территориальной и этноконфессиональной почве[17], были заложены по большей части хищнической политикой колонизаторов.

Исторический шанс обрести самостоятельность и вес в мировых делах Африка получила с началом процесса деколонизации 1950–1960-х годов. Самоотверженная борьба нескольких поколений африканцев за независимость породила плеяду политиков, вписавших свои имена в мировую историю. Это Патрис Лумумба, Нельсон Мандела, Джомо Кениатта, Антонио Агостиньо Нето, Самора Машел, Амилкар Кабрал и многие другие. 1960 г. получил название «Год Африки». Из 17 принятых в ООН в 1960 г. государств 16 были африканскими[18]. Им, избавившимся от военного и политического гнёта колониальных держав (Бельгии, Британии, Германии, Испании, Италии, Португалии, Франции), предстоял тяжёлый путь строительства новообретённой государственности.

Формальное завершение эпохи колониализма не принесло Африке подлинного освобождения от внешней зависимости, прежде всего в экономической сфере. Континент с богатейшими ресурсами, но недостаточно развитой инфраструктурой и промышленностью по сей день приковывает к себе внимание западных транснациональных компаний. Кенийский писатель Нгуги Ва Тхионго сказал, что смысл борьбы Запада за Африку состоит в «доступе к местным ресурсам»[19].

До сих пор Африка занимает периферийное место в системе международного разделения труда, по сути, служит источником дешёвого сырья и рынком сбыта продукции с высокой добавленной стоимостью. Западу такой чисто дискриминационный расклад, обеспечивающий его развитие за счёт других в рамках неэквивалентного обмена, абсолютно выгоден. Для его сохранения и закрепления этой практики бывшие метрополии задействуют в Африке разветвлённый неоколониальный инструментарий. Смысл – в долговом закабалении через кредитную политику Международного валютного фонда, Всемирного банка и других западных «доноров», в осуществлении внешнего контроля за правительствами африканских стран и реализации грабительских схем, предполагающих вывод получаемой прибыли в западные юрисдикции практически в полном объёме. Как верно подмечают африканские политологи, «Западу выгодна схема, при которой любой так называемый прогресс обеспечивается в основном за счёт ТНК и не конвертируется в развитие»[20].

В прошлом были попытки сломать эту систему, поставить богатства Африки на службу её жителей. К примеру, панафриканские инициативы зверски убитого при поддержке НАТО лидера Ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи. Их смысл состоял в использовании потенциала Африки для реализации масштабных проектов развития. Задумок было много – от учреждения общей валюты (золотой динар) и возведения инфраструктуры до формирования общеафриканской идентичности.

Неудивительно, что столь прогрессивный взгляд на будущее Чёрного континента вошёл в прямое противоречие с узкокорыстными интересами Запада и его неоколониальными практиками грабежа и диктата.

По сей день финансовая помощь Африке со стороны Бреттон-Вудских институтов и по линии отдельных западных государств обставляется унизительными требованиями. Африканские эксперты сетуют, что, к примеру, Агентство США по международному развитию продвигает преимущественно политическую повестку[21], укоренённую в неолиберальной глобалистской идеологии. В качестве приоритета работы в Африке агентство указывает распространение «демократии, поддержку гражданского общества, помощь в избрании руководства»[22]. Инициатива Европейского союза «Глобальный доступ» предлагает ни много ни мало подтвердить приверженность африканцев пресловутым западным ценностям (а там и примат ЛГБТ[23], и ювенальная юстиция, и расизм, и русофобия) и стандартам в обмен на содействие.

О масштабах систематической эксплуатации Африки со стороны Запада может свидетельствовать ситуация на мировом рынке кофе. Международная организация кофе оценивает его оборотную стоимость в 460 млрд долларов в год[24]. Из этой прибыли Африка получает менее 10 процентов. Одна Германия ежегодно зарабатывает на кофеторговле больше, чем все страны Чёрного континента вместе взятые. В сфере продовольственной безопасности Запад с колониальных времён руками лоббистских кланов проводит линию на вытеснение из рациона африканцев традиционных местных сельхозкультур, повсеместно насаждая пшеницу, плохо подходящую к климатическим условиям региона. В результате многие страны Африки попали в рукотворную «пшеничную ловушку» и принуждаются к импорту дорогих продуктов из этого злака, произведённых в ЕС[25].

Продвигая в Африке так называемую климатическую и экологическую повестку, Запад также основывается на своих эгоистических коммерческих и политических интересах, которые идут вразрез с чаяниями африканских стран. Как отметил президент РФ Владимир Путин, африканским странам «навязывают современные инструменты и технологии. Но они не могут их приобрести … и денег никто не даёт. Но заставляют опять зависеть от западных технологий и кредитов. Кредиты дают на ужасных условиях, кредиты вернуть невозможно. Это ещё один инструмент неоколониализма»[26].

О том, кому, по мнению Запада, принадлежит право распоряжаться африканскими ресурсами, наглядно свидетельствует состав учреждённого в 2022 г. для Африки «Партнёрства в сфере поставок полезных ископаемых»: Австралия, Великобритания, Германия, Канада, Республика Корея, США, Швеция, Финляндия, Франция, Япония и Европейский союз. Итогом деятельности подобных партнёрств всегда становится лишение африканцев возможности конвертировать свои ресурсы в экономический, технологический и политической суверенитет.

В силу встроенности в западную повестку воду на мельницу такой политики льёт ООН. Достаточно взглянуть на «африканский» раздел веб-сайта Всемирной организации, где список проблем региона возглавляет не бедность, не мигранты (40 процентов от мирового числа[27]), не терроризм или пиратство, не конфликты, не нарко- и оружейный трафик, а изменение климата[28]. Пять действующих миротворческих миссий ООН в Африке[29], по оценке африканских политологов, демонстрируют хроническую неспособность добиться улучшения ситуации в сфере безопасности[30]. Деятельность ооновских агентств, в частности Управления по координации гуманитарных вопросов, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Программы развития ООН, направлена на удовлетворение сиюминутных потребностей в координации с ангажированными западными неправительственными организациями. Добавим к этому политизацию системы содействия международному развитию со стороны западных доноров.

Всемирная организация пособничает Западу в его глобальной когнитивной войне через легитимацию выгодных ему концепций и нарративов. Многие африканские страны вынуждены считаться, например, с тем, что Программа развития ООН в своей деятельности опирается на ложную концепцию насильственного экстремизма. В её рамках распространение радикальных экстремистских идеологий увязывается с нарушением прав человека[31]. Рекомендации ооновцев, если отбросить частности, сводятся к ограничению полномочий и инструментария властей в борьбе с угрожающими стабильности экстремистскими и порой откровенно террористическими элементами, которые, однако, действуют в русле целей, отражающих интересы Запада. Реальные причины терроризма – деструктивное внешнее вмешательство, ослабление и слом государственности[32], межобщинные противоречия, зачастую провоцируемые в интересах западных транснациональных компаний[33], – не в счёт.

Всё перечисленное – отражённый свет национальных политик стран Запада. Так, стратегия США в отношении Африки южнее Сахары в качестве приоритетов указывает на то же распространение демократии, поддержку гражданского общества и активистов, расширение прав ЛГБТ[34], борьбу с дезинформацией (читай – введение цензуры на любую информацию, которая не по нраву американцам или их сателлитам), зелёный переход[35]. Уже писал о том, что революционная – в плохом смысле слова – неолиберальная повестка является в своей основе порождением больших западных денег и нужна не для какого-то прогресса или развития, а для обслуживания интересов глобалистских транснациональных компаний[36]. То, что они творят в Африке, – яркая тому иллюстрация.

Молодые африканские эксперты справедливо отмечают, что «выход из подчинения начинается с деколонизации мышления»[37]. Запад с беспокойством наблюдает за процессом суверенизации африканской геополитической общности. Некоторые из западных учёных вынужденно признают, что «африканские страны нуждаются в том, чтобы их понимали и уважали»[38]. Интересно, что на Западе призывают бороться даже с термином «Глобальный Юг» как якобы продуктом российской пропаганды[39]. Озабочены тем, что Россия «играет на разочаровании Африки в связи с отсутствием должной представленности в глобальном экономике и управлении». Напоминают, что «континент не примет нравоучений»[40].

Относиться к странам Юга и Востока как к равным себе англосаксам и европейцам мешает болезненный синдром собственного превосходства. Что говорить, если в Брюсселе в 1958 г., то есть по историческим меркам совсем недавно, в рамках Всемирной выставки (Expo 58) в одном из павильонов в качестве «экспонатов» показывали живых людей, привезённых из бельгийского Конго. Человеческие зоопарки в Евроатлантике, в том числе в Антверпене, Лондоне, Нью-Йорке и Гамбурге, функционировали всю первую половину XX века.

Время, однако, берёт своё. Главная историческая тенденция состоит в том, что эпоха доминирования Запада на Африканском континенте окончилась.

Происходит развал постколониальных зон влияния бывших метрополий. Достаточно упомянуть, с какой скоростью сокращается сфера военно-политического контроля Парижа в странах африканской франкофонии. Африканцы постепенно избавляются от бремени устаревших и неэффективных механизмов сотрудничества, в том числе в области безопасности, от механизмов, завязанных на неоколониальные интересы Запада (пример последнего времени – учреждение Альянса, а затем и Конфедерации государств Сахеля). Беря решение застарелых проблем в свои руки, лидеры сопротивления внешнему диктату руководствуются принципом, который африканские историки формулируют следующим образом: «работающими на континенте могут быть только такие формулы, которые не навязаны извне, а выработаны африканцами»[41]. Кстати, известный принцип «африканским проблемам – африканские решения» в эпоху регионализации мировой политики становится прототипом аналогичных подходов к решению проблем безопасности Ближнего Востока, зоны Персидского залива, Афганистана, Восточной Азии и в целом Евразийского континента – подходов, предполагающих ответственность самих стран региона за свою судьбу.

Наконец, помогает и то, что африканское освобождение гармонично вписывается в широкий международный контекст укрепления многополярности. Изменения в мировом соотношении сил приобрели необратимый характер. Африканские эксперты отмечают, что в новых условиях континент должен делать упор на развитие собственных институтов, углубление межафриканского сотрудничества, которое основывалось бы на принципе взаимной выгоды, а не на зависимости. Эти и другие ключевые тезисы звучали в ходе встреч оргкомитета межпартийного Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма, инициированного в 2023 г. Всероссийской политической партией «Единая Россия», учредительное заседание которого состоялось в феврале 2024 г. при широкой представленности африканцев. Результатом совместной работы стало рождение антиколониального движения «За свободу наций!».

Как серьёзную политическую победу следует рассматривать принятие 4 декабря 2024 г. резолюции ГА ООН «Искоренение колониализма во всех его формах и проявлениях», проект которой был подготовлен государствами – участниками Группы друзей в защиту Устава ООН при ведущей роли России. Подавляющее большинство стран Африки проголосовали за эту резолюцию, направленную на обеспечение полной реализации Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам 1960 г. и в этом контексте предписывающую рассмотреть вопрос об объявлении 14 декабря Международным днём борьбы с колониализмом во всех его формах и проявлениях (в ознаменование даты принятия Декларации). В этом шаге, поддержанном африканцами, видится залог того, что ООН всё-таки ещё не потеряна и может сыграть конструктивную роль в объединении прогрессивных сил по борьбе с гегемонизмом и несправедливостью.

Роль локомотива в процессе укрепления многополярности призвано сыграть объединение БРИКС, в котором Африку, как я уже отмечал, сегодня представляют ЮАР, Египет и Эфиопия. В сегменте «плюс/аутрич» саммита БРИКС в Казани в октябре 2024 г. также приняли участие Республика Конго и Мавритания. Кроме политического значения, связанного с участием африканцев в этом многостороннем объединении, есть и прикладной срез, относящийся к валютно-финансовым инициативам БРИКС. Новый банк развития и Пул условных валютных резервов – надёжные деполитизированные инструменты, на которые страны Африки смогут опираться при решении вопросов суверенного развития. Африканские политики и эксперты высоко оценивают потенциал БРИКС, считают, что объединение – движитель строительства нового справедливого международного порядка[42], фундамент архитектуры международных отношений, которая приходит на смену механизмов однополярности[43]. В этом с ними солидарны российские политологи: расширение БРИКС, подключение к этому формату в том числе Египта и Эфиопии, «является зримым свидетельством того, что мир движется в сторону многополярности»[44].

На наших глазах, по меткому замечанию министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, «идёт уже второе пробуждение Африки, на этот раз – от неоколониального гнёта, от практик, которые тормозят её развитие»[45]. С дальнейшим перераспределением экономической и политической мощи в глобальном масштабе, созданием альтернативных западным финансовых, экономических, политических и гуманитарных платформ африканцы получат ещё больше возможностей встать на путь национально-ориентированного развития. Россия готова оказать африканским друзьям в этом всестороннее содействие.

Россия и Африка – время собирать камни

Дай Бог дождя или русских.

Сомалийская пословица[46]

В Концепции внешней политики России отмечается, что наша страна намерена способствовать становлению Африканского континента «в качестве самобытного и влиятельного центра мирового развития»[47]. По словам Владимира Путина, сотрудничество с африканскими государствами – один из неизменных приоритетов внешней политики нашей страны[48]. Декларация саммита «Россия – Африка» говорит об исторически сложившихся и проверенных временем дружественных связях между Российской Федерацией и африканскими государствами, взаимном уважении и доверии, традициях совместной борьбы за искоренение колониализма и становление независимости африканских государств»[49]. У нас есть и общий образ будущего. В совместном заявлении по итогам Сочинской конференции министров 2024 г. подчёркивается «ответственность Российской Федерации и африканских государств за содействие формированию справедливой и стабильной системы мироустройства, основанной на принципах суверенного равенства государств, невмешательства в их внутренние дела, уважения суверенитета»[50].

Россия заинтересована во внутренней консолидации Африканской цивилизации, её процветании на суверенных началах. Мы, как и наши африканские друзья, отвергаем современные практики неоколониализма, осуждаем политику односторонних санкций[51]. Нас объединяет запрос на демократизацию международных отношений и приверженность принципу суверенного равенства государств. Мы не смотрим на африканцев сверху вниз, уважаем их чаяния и интересы, готовы к равноправному партнёрству, не навязываем идеологию, ценности или модели развития. Отношения с каждой страной для нас самоценны. Как отметил Владимир Путин, «в истории наших отношений с Африканским континентом не было никакой тени – никогда, мы никогда не занимались эксплуатацией африканских народов, никогда не занимались чем-то антигуманным на Африканском континенте. Наоборот, всегда поддерживали Африку, африканцев в их борьбе за свою независимость, за суверенитет, за создание базовых условий развития экономики»[52].

Африканцы с благодарностью помнят вклад СССР в деколонизацию, становление экономик их стран, их обороноспособности, государственности. Все объекты, сооружённые при участии нашей страны, становились фундаментом развития, способствовали росту уровня жизни населения[53]. К 1980-м гг. СССР имел соглашения о техническом и экономическом сотрудничестве с 37 из 53 стран континента, построил 600 предприятий и других объектов[54]. Советские люди занимались возведением школ, больниц, ферм, систем орошения, прокладкой дорог. Африканские политологи подчёркивают, что, в отличие от бывших метрополий, Россия исторически нацелена на содействие решению реально имеющихся проблем, при этом она не преследует корыстных интересов[55].

В Африке нет недружественных России государств. Ни одна страна континента не присоединилась к антироссийским санкциям. Африка занимает первые места среди тех, кто отказывается поддерживать инициируемые Западом антироссийские проекты резолюций ГА ООН[56].

В России государства Чёрного континента видят интеллектуального лидера, способного продвигать в международных структурах повестку, отвечающую чаяниям Африки и всего Глобального Юга.

Игрока, поддерживающего Африку в законном стремлении к расширению представленности в межгосударственных организациях[57], включая СБ ООН. На этот счёт у африканцев есть общая позиция, сформулированная в так называемом консенсусе Эзулвини и Сиртской декларации, – позиция, которую Россия уважает.

Сегодня – время возвращения России на Африканский континент, эпоха возрождения утраченных связей и навёрстывания упущенного. Чтобы понять масштаб стоящих задач, имеет смысл взглянуть на цифры и сравнить. В 1985 г. торговый оборот СССР с государствами Африки составлял 5,9 млрд долларов, к 1995 г. он упал до 0,98 млрд долларов.[58] В большинстве российских посольств в африканских странах была ликвидирована должность экономического советника. Были закрыты посольства в Буркина-Фасо, Лесото, Либерии, Нигере, Сан-Томе и Принсипи, Сомали, Сьерра-Леоне, Того и Экваториальной Гвинее, консульские учреждения в Оране (Алжир), Лобиту (Ангола), Порт-Саиде (Египет), Бенгази (Ливия), Туамасине (Мадагаскар), Бейре (Мозамбик), Аджаокуте (Нигерия), Занзибаре (Танзания)[59].

Тысячи отечественных специалистов, успешно работавших в Африке, были вынуждены её покинуть. Всё это делалось под лозунгом «экономической целесообразности» для России, которая много лет подряд якобы «из идеологических соображений кормила Африку», не получая адекватной практической отдачи[60]. Между тем в советский период на континент экспортировались огромные объёмы советской промышленной продукции, но реформаторами первой половины 1990-х гг. это в расчёт не принималось. В итоге были утрачены крупные рынки для российских товаров с высокой добавленной стоимостью, источники стратегически важных ресурсов для развития современных отраслей экономики и, разумеется, целый комплекс невосполнимых человеческих связей. Слава Богу, эта печальная страница истории перевёрнута и осталась позади.

О важности африканского направления для российской внешней политики на современном этапе свидетельствует частота визитов Сергея Лаврова в страны континента. В 2024 г. министр побывал в Гвинейской Республике, Республике Конго, Буркина-Фасо и Чаде. В 2022–2023 гг. Лавров посетил Египет, Республику Конго, Уганду, Эфиопию, Эсватини, Анголу, Эритрею, Мали, Мавританию, Марокко, Тунис, Судан, Кению, Бурунди, Мозамбик, трижды был в ЮАР.

Мне довелось сопровождать министра в этих поездках. Практически во всех точках, где принимали Сергея Лаврова, было ясно, что на континенте нас ждут, в России видят силу, отстаивающую на международной арене правду, равенство и справедливость, стоящую на защите подлинного суверенитета и государственности. Показательно, что африканские эксперты связывают российскую специальную военную операцию на Украине и успехи народов континента в борьбе за независимость, отмечая, что «ход противостояния России с Западом влияет на настроения национально-ориентированных, суверенных сил в регионе»[61]. Неоднократно приходилось слышать эту мысль от официальных лиц африканских стран в ходе упомянутых визитов.

Нашей стране по плечу содействовать Африке в решении стратегической задачи суверенизации ключевых областей жизни и выхода из-под всех форм неоколониальной зависимости. Нужно помочь Африке подняться сразу на несколько ступеней вверх в международной системе разделения труда.

Россия может многое сделать для укрепления государственности африканских стран. Мы начали продвигать свою роль как гаранта комплексной безопасности государств континента. Присутствие российских военных инструкторов, обучение личного состава вооружённых сил и сотрудников правоохранительных органов, поставка и ремонт военной техники, поддержка законных властей в конфликтных ситуациях оказывают стабилизирующее воздействие и создают условия для развития. Как отмечают местные аналитики, «после провала в Африке Франции и миротворческих сил ООН, Россия оказалась надёжным партнёром, выполнив за пару месяцев то, что за годы не смогли сделать международные контингенты»[62].

Наша страна способна содействовать индустриализации Чёрного континента (строительство АЭС малой мощности, предоставление модульных реакторов, возведение инфраструктурных и производственных объектов). Россия помогает в обеспечении продовольственной и энергетической безопасности, улучшении ситуации в сфере здравоохранения и укреплении общеафриканской системы реагирования на эпидемические угрозы (африканцы помнят о решающем участии специалистов российского Минздрава и Роспотребнадзора в борьбе с лихорадкой Эбола в Западной Африке в 2014–2015 гг., а также о своевременных поставках вакцин «Спутник V» во времена пандемии коронавируса COVID-19). Видны широкие перспективы сотрудничества в энергетике, геологоразведке, добыче полезных ископаемых, научно-образовательной сфере, телекоммуникациях, кибербезопасности, сельском хозяйстве. Африканцы заинтересованы во взаимодействии с Россией в сфере передовых технологий: это и мирный космос, и мирное использование ядерной энергии, и внедрение передовых отечественных информационно-коммуникационных технологий. При этом наше сотрудничество не обставляется политическими условиями.

Фундаментальный задел на будущее – не завязанная на Запад инфраструктура взаиморасчётов, которую необходимо создать. С учётом зависимого от Запада положения большинства универсальных международных организаций возрастает значение помощи Африке по двусторонним каналам. Прямое безвозмездное содействие нуждающимся странам континента через поставки зерна, удобрений и топлива – важная составляющая российской политики.

Особое координирующее значение имеет поддержание заданного ритма рамочного политдиалога с Африкой путём проведения двусторонних саммитов раз в три года (следующий должен состояться в 2026 г.) и – в промежутках – ежегодных министерских конференций Форума партнёрства «Россия – Африка» (в 2025 г. планируется организовать её в одной из африканских стран). Большие перспективы сохраняются в сфере координации с региональными структурами – ИГАД, САДК, КОМЕСА, ЭКОВАС, АГС[63], ЭСГЦА и другими. Востребован интерес Афросоюза к сопряжению Континентальной зоны свободной торговли в Африке (АКЗСТ) с интеграционными процессами в рамках Евразийского экономического союза. В будущем возможна состыковка АКЗСТ с другими интеграционными объединениями в контексте реализации внешнего измерения выдвинутой Владимиром Путиным инициативы создания Большого евразийского партнёрства.

Россия взяла курс на восстановление работы или открытие новых посольств на Африканском континенте: в частности, в Нигере, Сьерра-Леоне, Южном Судане, Гамбии, Либерии, Союзе Коморских островов и Того. В 2024 г. заработали дипмиссии в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее. Иногда от людей, сделавших себе карьеру и имя на дипслужбе в эпоху «братания с Западом» в 1990-х – 2000-х гг., приходится слышать примерно такое: «Мало кто захочет поехать работать в Африку: там и климат тяжелее, чем в Европе, и медицина похуже будет». Доля правды в подобных суждениях есть. Дело каждого – решать, что он ищет в своей профессии. Вместе с тем служение Отечеству – это в первую очередь работа на выполнение государственных задач и только во вторую и третью – обеспечение личного комфорта, что бы каждый под этим ни понимал. Такую точку зрения разделяет руководство внешнеполитического ведомства России. Этим мы руководствуемся, осуществляя давно назревшую «переброску» кадров на незападные направления.

Полезный вклад в общую копилку российско-африканского партнёрства вносит развитие межпарламентских связей: позитивный резонанс имела состоявшаяся в марте 2023 г. в Москве Международная парламентская конференция «Россия – Африка в многополярном мире».

В новых условиях востребована более наступательная, проактивная позиция российского бизнеса, который открывает для себя неисчерпаемые возможности работы на Чёрном континенте. Стремительно устаревает представление о том, что «выходы» в Африку выгоднее осуществлять только через западных посредников. Собственная база знаний российских бизнесменов об африканских рынках должна расширяться. Главное – экономическое сотрудничество с Африкой выстраивается не на идеологических догмах, как в советское время, а на принципах взаимодополняемости экономик и обоюдной выгоды.

Повышение информированности об Африке и её проблемах – задача, которая касается не только бизнеса. Необходимо изучать Чёрный континент и весь Глобальный Юг по местным и нашим собственным источникам, а не по статьям в «Нью-Йорк таймс» и сводкам МВФ. Следует вернуть в экспертно-аналитический оборот наработки советской регионоведческой школы. Нужно глубже знакомиться с трудами африканских авторов, избавляться от психологического комплекса западоцентризма, привычки судить о мировом большинстве с позиции «человека Запада». Преимущество России – уникальная школа подготовки африканистов, свободно владеющих африканскими языками. В МГИМО изучаются суахили, африкаанс и амхарский языки, в ИСАА – помимо упомянутых, ещё фула. Африканские языки преподаются в РУДН, РГГУ, СПбГУ, а также других вузах по всей нашей стране. Однако в советские годы спектр преподаваемых языков был шире, а наборы студентов многочисленнее. И здесь у нас есть к чему стремиться.

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Роль Африки в мировой политике неуклонно растёт. Становление панафриканской идентичности идёт медленно, однако рост самосознания африканских народов и их стремление компенсировать упущенное в колониальную и постколониальную эпохи служат мощным стимулом к утверждению Африки в роли одного из полюсов многополярного миропорядка. Такая перспектива, как справедливо отмечают африканские учёные, напрямую влияет на судьбу многополярности[64].

В своей борьбе за справедливость и «место под солнцем» африканцы могут всецело положиться на дружественную Россию.

Автор: Алексей Дробинин, директор Департамента внешнеполитического планирования МИД России.

https://globalaffairs.ru/articles/afrikanskij-polyus-drobinin/ – цинк

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