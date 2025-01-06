Мнение: Нужна ли была коллективизация, реалии раскулачивания и почему колхозники не хотели работать

1. По ссылке мощный разбор мифов про коллективизацию. К примеру, многие сейчас оправдывают коллективизацию тем, что большие хозяйства якобы всегда эффективнее малых, поэтому советской власти пришлось выстрелами сгонять крестьян в колхозы, чтобы они дали голодающей стране больше зерна. Однако же цитирую (ссылка):



Производство сельскохозяйственной продукции после коллективизации сократилось. Единственно высокий урожай 1937 г. превысил урожай 1927 г., а результаты 1927 г. были достигнуты только при Хрущеве в 1956 году.

И вот ещё:

На деле коллективизация развитию индустрии повредила. Она огромные ресурсы просто уничтожила, а никуда не перебросила. Изучение вариантов экономического развития при помощи математических моделей, учитывающих межотраслевые связи, показывает, что без коллективизации основные фонды в стране были бы к 1941 г. примерно на одну треть больше, а производство тяжелой и строительной промышленности — чуть ли не вдвое больше. Рабочая сила была на селе в избытке и ушла бы оттуда в любом случае. Гибель же 9 млн. населения — в их числе самых трудолюбивых и успешных крестьян — была не только нравственно, но и чисто экономически колоссальной утратой. Гибель 152 млн. голов скота лишила страну заметной доли национального богатства, обрекла строителей индустрии на полуголодный паек. Коллективизация ослабила страну и политически. Массовые сдачи в плен крестьян-красноармейцев в 1941 г. были в большой мере вызваны их нежеланием защищать колхозный строй, о чем крестьяне предупреждали еще в 1930 г.

2. Неокоммунисты продолжают утверждать, что раскулаченные русские люди якобы были сельскими бандитами, эксплуататорами, ростовщиками и вредителями, идейными противниками советской власти, за это их якобы справедливо и раскулачили, то есть лишили имущества и выслали с семьёй в другие районы (зачастую северные и слабо освоенные, без снабжения, обрекая тем самым высланные семьи на лишения вплоть до смертей от голода или холода).

В действительности дела обстояли несколько иначе: большевики устроили гражданскую войну в деревне, о чём, кстати, сами писали вполне откровенно (пример). Они разграбили хозяйства более трудолюбивых крестьян, натравив на них местную бедноту, которая опиралась при необходимости на штыки комиссаров и активистов из города.

Как на деле происходила коллективизация, пишет в комментариях Vanitas_vanit (ссылка):



В студенческие времена (при СССР) доводилось мне ездить «на картошку» — ну типа помогать в уборке урожая сельским жителям (см. известную песню Высоцкого «товарищи учёные» — кстати тоже интересная тема для обсуждения советских реалий).

И вот как-то в деревне Дракино Серпуховского района Московской области узрел я странный белокаменный сарай. То есть таки сложенный из белого камня, а не деревянный, не кирпичный… Удивлённый спросил крутившуюся рядом старую бабулю о происхождении этого сооружения.

«А тут кулак жил» — объяснила она — «у него и дом был белого камня, да его разрушили, когда раскулачивали». «Кулак? — поинтересовался я — он, что всех эксплуатировал чтоли?». «Не — был ответ — у него семья была большая: вот он всё своими руками со своими сыновьями и построил, даром что белый камень-то рядом» (да — там выход известняка на поверхность в виде скалы, обрывавшейся к речной пойме, был буквально в ста метрах).

«Так за что же его раскулачили в таком случае?» — спросил я. «Ну как за что? Больше ни у кого каменных домов не было — значит кулак». Надо сказать, что каменных домов там нету и сейчас, хотя бОльшая часть деревни ныне застроена двухэтажными коттеджами — ну то уже совсем другое.

3. Игорь Смола в комментариях на Дзене делится воспоминаниями о колхозной жизни (ссылка):

Про СССР могу судить на примере Краснодарского края. В 1960-70-80-е года крестьянское подворье кормило и процветало. С детства помню, если родители в командировке, спал с дедушкой во времянке с ящиками птенцов кур, уток, гусей. Рано утром визжал кабанчик и требовал кушать. Корову бабушка не держала, коровы были у соседей, молоко копейки.

Домашняя корова – толстая, упитанная. Стада собирались утром, вели их на Кубань на весь день, вечером гнали обратно, днем дойка.

Колхозные коровы тощие и грязные. Почему?! Маленькие площади для кормки и отсутствие воды, а летом в жару тени, что оказалось важнейшим фактором для набора веса. С коровника каждая доярка утром, днем и вечером передавала через родственников 3-6 литров молока домой. Что оставалось государству?

Дальше мракобесие власти в отношении «спекулянтов»-частников на рынке. То давали торговать, то разгоняли. [Хаос]

В конце 1970-х каждому двору предлагали бесплатно цыплят и корма на условиях сдачи осенью доли государству. Бабушка говорила, что выгодно. Не все регионы могли похвастать животноводством, это факт. А причина, мнение субьективное, проста. После перегибов в политике в отношении крестьянства после революции, ВОВ, периодов восстановления, в народе затаилась обида на власть и крестьянин с полной отдачей работал только на свое подворье, а в колхозах, совхозах только для галочки. Что толку вкалывать на дядю за 3-5 индюшек в месяц и наживать болячки, когда у тебя огород, 30-50 кур, 10-20 гусей, 20-30 уток, 10-20 индюшек, 1-3 свиньи и минимум одна корова? И всё это восполняемо в течении года! Над передовиками смеялись, считали за дурачков. Каждый тащил с колхоза всё, что мог.

Работаешь водителем, дома бочки с бензином, работаешь в поле, дома корма для птицы.

Процветал натуральный обмен спионеренного. Современная Россия выжила и поднялась за счёт частника, который накормил и продолжает кормить страну.

Напомню, что по советским же данным единоличники — частные хозяйства — обгоняли колхозы по продуктивности, хотя единоличников советская власть кошмарила, как могла. Цитирую из сведений за 1977 год (ссылка):

…хоть личные участки крестьян и занимают жалкие 1,5% от общей площади пашни СССР, они дают стране 60% картофеля, много других овощей и огромное количество мяса… лишённый современной техники единоличник со свистом обгоняет по эффективности тяжёловооружённые колхозы…