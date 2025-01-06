Минкульт запретит прокат фильмов, не продвигающих традиционные ценности

Министерство культуры с 2025 года больше не будет выдавать прокатные удостоверения для фильмов, которые не продвигают традиционные ценности многонационального народа Российской Федерации. Кроме того, уже выданные прокатные разрешения для таких лент пересмотрят и отзовут.

В ведомстве подчеркнули, что кинофильмы, в которых отсутствуют подобные тезисы, не отвечают задачам, поставленным президентом и правительством, а следовательно, относятся к «деструктивному контенту».

«Если человек идёт в кинотеатр и возвращается, не получив стимула к единению вокруг своего государства, трудолюбию, созданию традиционной семьи, деторождению, вере в Бога и прочим подобным вещам, то получается, что он потратил это время впустую, – поясняют в ведомстве. – Нововведения необходимы, чтобы таких ситуаций избежать, помочь людям преодолеть потребительское отношение к кинофильмам, как к развлечению».

Согласно новому порядку, для выдачи прокатного удостоверения правообладатель должен будет описать, какие именно традиционные ценности продвигает кинолента и каким именно способом. Минкульт требует указывать конкретные сцены и диалоги, давать их детальное текстовое описание и приводить непосредственно аудиовизуальные фрагменты. Каждая заявка пройдёт экспертизу, причём в случае отрицательного заключения экспертов правообладателя могут ожидать штрафные санкции.

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