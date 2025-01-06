 

Минкульт запретит прокат фильмов, не продвигающих традиционные ценности

06.01.2025, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Министерство культуры с 2025 года больше не будет выдавать прокатные удостоверения для фильмов, которые не продвигают традиционные ценности многонационального народа Российской Федерации. Кроме того, уже выданные прокатные разрешения для таких лент пересмотрят и отзовут.

В ведомстве подчеркнули, что кинофильмы, в которых отсутствуют подобные тезисы, не отвечают задачам, поставленным президентом и правительством, а следовательно, относятся к «деструктивному контенту».

«Если человек идёт в кинотеатр и возвращается, не получив стимула к единению вокруг своего государства, трудолюбию, созданию традиционной семьи, деторождению, вере в Бога и прочим подобным вещам, то получается, что он потратил это время впустую, – поясняют в ведомстве. – Нововведения необходимы, чтобы таких ситуаций избежать, помочь людям преодолеть потребительское отношение к кинофильмам, как к развлечению».

Согласно новому порядку, для выдачи прокатного удостоверения правообладатель должен будет описать, какие именно традиционные ценности продвигает кинолента и каким именно способом. Минкульт требует указывать конкретные сцены и диалоги, давать их детальное текстовое описание и приводить непосредственно аудиовизуальные фрагменты. Каждая заявка пройдёт экспертизу, причём в случае отрицательного заключения экспертов правообладателя могут ожидать штрафные санкции.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Китайский военкор о миграционной политике КНР

06.01 / Мнение: Урсула и 35 млрд. ЕС

06.01 / Мнение «аналитика»: О первой громкой отставке 2025 года… Путин снова взялся за кадры?

06.01 / Мнение: Аморальная работа и несправедливые пенсии

06.01 / Система BodyLink добавит видеоиграм физическую активность

06.01 / Мнение «аналитика»: О презрении к русским… Обыкновенный нац***зм?

06.01 / Муниципальный чиновник продавал билеты на место коммунального провала

06.01 / Британская армия тренируется уничтожать дроны радиочастотным оружием

06.01 / «Коммунист не может быть рекордсменом» – лигу NHL попросили вдвое сократить число голов Овечкина

06.01 / Бельгия стала первой страной ЕС, полностью запретившей продажу одноразовых вейпов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика