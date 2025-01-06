 

Мнение «аналитика»: О первой громкой отставке 2025 года… Путин снова взялся за кадры?

06.01.2025, 17:15, Разное
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Хотя #Россия и отдыхает на длинных зимних каникулах, политическая борьба и связанная с ней кадровая круговерть не прекращаются ни на минуту. Доказательством чего стала очередная #новость из верхних эшелонов власти.

Неожиданно и где-то даже сенсационно российский президент Владимир #Путин отправил в отставку

…австрийского канцлера Карла Нехаммера. Одного из видных антироссийски настроенных политиков #ЕС, пусть и «второго эшелона».

Нет, формально-то Карл Нехаммер уходит со всех постов сам. Так сказать, «по собственному желанию». Но это одна из тех отставок, которые западные журналисты давно окрестили «путинскими».

Потому что связана она с провалом переговоров между двумя ведущими австрийскими партиями — ÖVP или Австрийской народной и Социал-Демократической или SPÖ — о формировании правящей коалиции. А сами эти переговоры стали возможны и необходимы только потому, что на минувших выборах победу одержала «ультра» правая Австрийская партия свободы, получившая 28,85% голосов. ÖVP набрала 26,27%, а SPÖ — 21,14%.

СМИ обвиняют — впрочем, без особых доказательств — FPÖ в тесных «связях с Кремлём». Её нынешний лидер, Герберт Кикль, и правда выступает против западных поставок тяжёлого вооружения Украине. Но он также агитирует против «гендерного безумия» и «климатического коммунизма». А это, скорее, вопросы внутренней политики и здравого смысла. Кроме того, в ходе предвыборной кампании доминировала тема миграции, где FPÖ, как и другие ультраправые силы Европы, выступает за жёсткую политику в отношении приезжих. Это также по вкусу нынешним европейским избирателям, разочарованным последствиями наплыва мигрантов с Юга. Но в СМИ усилиями традиционного истеблишмента поддерживается конспирологическая версия, что ренессанс «правых» в Германии, Венгрии, Франции, а теперь и в Австрии связан с подрывной деятельностью Москвы. И Владимира Путина лично.

Это, конечно, весьма наглядно показывает, насколько поглупела европейская #политика, отданная в руки сторонникам антропогенного потепления и гендерного биоразнообразия. Но что толку спорить с идиотами?

Не лучше ли вежливо спросить у них: кого Владимир Путин отправит в отставку на следующий раз?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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