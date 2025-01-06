Мнение: Аморальная работа и несправедливые пенсии

1. Виктор Мараховский полагает, что многие наши сограждане презирают производительный труд, так как такой труд может привести к богатству, а богатство — безнравственно. Ну, я вольно изложил, но смысл я уловил такой. Цитирую фрагмент (ссылка).



…Опять же начальники (в этом свято уверены миллионы ув. граждан) не работают, а цельный день пьют кофий с шоколадом и едят самые дорогие гунканы из фугу прямо с девственниц.

…Т.е. работа либо безнравственна, либо непрестижна.

Самое смешное, что люди, искренне так думающие и глядящие на мир через именно этот кривой кристалл личностного роста, ещё что-то вякают про «людоедскую протестантскую мораль, воспевающую процветание любой ценой».

Как будто их «самооправдание любой ценой» не гаже.

На мой взгляд, у нашего действительно огромные проблемы с элементарной моралью и с отношением к труду. К примеру, я каждый день баню заблудшие души за слово «торгаш» и за грязнейшую ругань в адрес предпринимателей. Беда в том, что для этих несчастных даже нет подходящего термина, мы пока что даже до этого не дозрели.

Когда кто-нибудь заявляет, будто все русские — грязные пьяные свиньи, которых надо истребить, с ним всё понятно: мы называем его нацистом и русофобом, при этом всем понятно, что «нацист и русофоб» — это не комплимент.

Когда же кто-нибудь заявлет, будто все торговцы — алчные жулики без души, которые за три рубля родную бабушку продадут, и которых надо в лагерях гноить, тут у нас нужного слова уже нет. Назвать такого социалистом, марксистом, неокомми? Ну, да, это будет верно. Однако это же в нашем обществе не позорно! Он ещё и гордиться будет тем, что он социалист!

2. Инженер-нефтяник продолжает разбирать мифы про нефтяников, которые якобы «присосались к народной нефти», ничего не делают и жируют. На основе собственного опыта специалист указывает на неочевидный многим факт – работа в нефтяной отрасли является сложной, физически тяжёлой и вредной для здоровья (ссылка):



А. …практически все работы в нефтянке в той или иной мере связаны с тяжестями. Да, есть и механизация, и даже кое-где автоматизация. Но она неполная. Взять помбура капитального ремонта скважин. Там надо постоянно и делать, что подтаскивать трубы к элеватору или сбрасывать их, кидать проходной шаблон, цеплять элеватор и так далее. Вроде бы не так сложно и тяжело это делать по отдельности, но когда ты этим занимаешься 11-12 часов – то нагрузка на организм серьёзная.

Но бывают и работы с настоящими тяжестями. Никто не будет подгонять тебе спецтехнику, кран, чтобы перетащить трубу на выкидную линию или пакер, протянуть оттяжки от подъемника и так далее. Берёшь ручками, вдвоем-втроем – и тащишь. По снегу, по грязи. <…>

Б. Нефть и ее испарения вообще при длительном контакте могут вызывать онкозаболевания. Поэтому обязательно при работах носят спецовку. Хоть даже и это не мешает ей постоянно пачкаться.

Не знаю, кто придумал чушню про то, что героически нефтяники при появлении нефти обязательно машут лицо нефтью, сдается мне, что это художественный свист советских кинематографистов. Ни разу в жизни не видел дурака, который занимается этим, и без этого ей мажешься ежедневно, особенно в капитальном ремонте скважин (КРС).

Но нефть – это ещё так, мелочь. В химических обработках скважин происходит контакт с кислотами, щелочами и прочей нефтеорганической химий. Это уже настоящий хардкор. <…>

Даже сквозь хороший респиратор пробивает раздражитель, иной раз до того, что дыхание буквально спирает. Работа с кислотами очень сильно подействовали на мои и так слабые легкие, с тех пор у меня постоянный кашель и хронический бронхит

В. Вибрация — некоторые считают это мелочью, но на деле это очень сильно влияет на здоровье. Даже есть такая болезнь – вибрационная. Больше всего от вибрации достается тем, кто работает на устье – бурильщику и помбурам. А ещё машинистам насосного агрегата.

Г. Шум… <…> преследует везде, наверно нет ни одного производственного процесса, где бы его не было. Иногда шум нестерпимый, тогда приходится надевать наушники или беруши. К небольшому привыкают, некоторых он даже усыпляет. Но при этом он здорово сажает слух, у меня одно ухо слышать стало хуже ещё с помбурских времен.

Д. Недостаточное освещение – бич ночной работы. По нормативам освещение рабочей площадки должно быть не менее 100 люксов, а на деле кто бы её замерял. Но обычно совсем неважное. Имею ввиду КРС, в бурении с этим лучше. Глаза устают, зрение садится.

Е. Низкие температуры – очень актуальны в зимнее время. Ведь работа идет на открытом воздухе независимо от времени суток и сезона года. На морозе с ветром чувствуешь себя не айс.

Тут, полагаю, та же проблема, что и с отношением к чиновникам. Опять-таки, в современном обществе человек, всерьёз употребляющий презрительный термин «чинуша», не становится презираемым. Тот, кто поддерживает США и выступает против России — как все эти иноагенты — уже становится, и это большое наше достижение. А вот слово «чинуша» считается, к сожалению, нормальным. При этом подавляющее большинство чиновников — простые люди, которые получают довольно скромное вознаграждение за свой важный труд. Чиновников есть за что поругать — как и всех нас — однако доставшийся нам по наследству тезис «сталевар лучше чиновника» как минимум аморален.

Так вот, про нефтяников. Когда вечно недовольному хочется сделать козлов отпущения из «чинуш», как он их называет, он имеет в виду не милых девушек из МФЦ и даже не высокомерных мужчин из окошка в Налоговой, а большое начальство, которое ездит с шофёром на дорогих чёрных автомобилях, и которое составляет, может быть, одну десятую процента от общего числа чиновников в России. Так и с нефтяниками: пролетарская ненависть к нефтяникам — если, конечно, считать шариковых пролетариями — относится только тем, кто нефтью руки не пачкает никогда, то есть, опять-таки, к начальству, которое составляет одну сотую или одну тысячную от общей популяции отрасли.

Забавно тут то, что у меня есть немного акций русских нефтяных компаний, и эти акции приносят мне существенный для меня доход. Однако меня шариковы «нефтяником» не считают — эта логика уже слишком сложна для них.

3. В России собираются впервые за долгое время проиндексировать пенсии работающим пенсионерам (ссылка):

В России работающих пенсионеров в 2025 году уравняют с неработающими. Об этом агентству «Прайм» заявила аналитик из Президентской Академии Марина Солодовникова.

Она объяснила, что работающим пенсионерам впервые индексируют выплаты. При этом индексацию применят не к уже выплачиваемой страховой пенсии работающего пенсионера, а к ее размеру с учетом всех пропущенных повышений за периоды работы с 2016 года.

Логика государства прозрачна: в условиях дефицита кадров нет смысла наказывать пенсионеров за то, что они работают, понижая их пенсии. Государству надо, чтобы пенсионеры продолжали работать: если пенсионеры плюнут и перестанут работать, чтобы получать пенсию побольше, дефицит кадров усугубится.

А вот чего большая часть пенсионеров не понимает, так это сути современных пенсий. Пенсионеры думают так: «я всю жизнь работал на государство, я заслужил». В реальной жизни у государства нет ни денег, ни желания, чтобы честно вознаграждать пенсионеров за труд — хотя бы по той причине, что при Брежневе, Горбачёве и Ельцине нынешние пенсионеры платили государству копейки, а дальше заработанные ими деньги шли не на специальный счёт, а на прокорм других пенсионеров. Это что-то типа пирамиды: работающие платят пенсионерам, надеясь, что когда они сами выйдут на пенсию, молодёжь будет платить им. Кроме того, как минимум половина пенсий идёт с нефтяных денег, а не с налогов с зарплат.

Правило «как поработал, так и заработал» действует только в бизнесе, у государства логика другая. Государству равенство важнее, чем справедливость: оно хочет, чтобы никто из пенсионеров не сидел голодным. Поэтому государство грабит работающего пенсионера, чтобы отдать его деньги идейному бездельнику, который всю жизнь пьянствовал, а налогов принципиально не платил. Несправедливо? Несправедливо. Зато идейный бездельник тоже имеет на столе макароны с курочкой и социальное напряжение в обществе не растёт.