 

Муниципальный чиновник продавал билеты на место коммунального провала

06.01.2025, 15:33, Разное
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Заместитель главы Мценска Степан Харлачёв организовал платные экскурсии к провалу грунта на улице Ленина. За одно посещение муниципальной достопримечательности брали 500 рублей.

Несмотря на просьбы горожан о ремонте улицы, чиновник убедил их, что воронка уникальна и за счёт заработанных на её демонстрации средств можно ликвидировать другие коммунальные аварии в городе.

– Я в какой-то книжке читал, что на провале можно заработать. Чем мы хуже вымышленных героев? Да и не в каждом городе есть такая яма, – заверил заммэра.

По словам чиновника, яма уже принесла в городской бюджет больше средств, чем все злачные заведения за последние пять лет. В связи с этим администрация рассматривает возможность организации других подобных достопримечательностей в разных районах города.

В следующем году в Мценске планируют открыть тематический парк «Коммунальная разруха». Там будут представлены все виды технологических аварий: от прорыва водопровода до обрушения балконов. Чтобы не тратить лишние средства на обустройство объекта его разместят в одном из действующих микрорайонов города.

Несмотря на прибыльность проекта, ремонт объектов ЖКХ городские власти решили не проводить, а тарифы увеличили.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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