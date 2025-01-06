Госдума разрешила российским учёным нарушать законы физики

На первом в 2025 году заседании Государственная дума приняла поправки в Федеральный закон «О науке», которые освобождают российских учёных от обязанности неукоснительно соблюдать законы физики.

По замыслу парламентариев, постулаты принятого документа «откроют второе дыхание» отечественным исследователям и позволят России в течение нескольких лет совершить прорыв в фундаментальной науке.

– Вдумайтесь, кто создал законы Бойля-Мариотта, Кулона, Ньютона, Фарадея и другие, на которых стоит физика? Их авторы – так называемые учёные коллективного Запада, которым веры нет. Мы не обязаны на них ориентироваться, – сказала депутат Ирина Яровая.

В ближайшее время Минпросвещения планирует внести коррективы в школьные учебники физики, выделив в отдельный раздел «проверенные постулаты», созданные российскими и советскими специалистами, а также «требующие проверки тезисы», авторами которых выступили учёные из недружественных стран.

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