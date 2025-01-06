Toyota и Lexus больше не самые надежные автомобили в мире

Subaru официально признан самым надежным автомобильным брендом в мире. Соответствующее исследование проводилось авторитетной некоммерческой организацией Consumer Reports. Результаты опроса показывают, что Subaru обошел Toyota и Lexus, которые занимали лидирующие позиции в прошлом году. Этот рейтинг составлен по результатам анализа данных о более 300 тысяч автомобилей, собранных с 2000 по 2025 годы.

Оценка надежности основана на нескольких факторах, включая удовлетворенность владельцев, безопасность, ожидаемую надежность и результаты дорожных тестов. При этом успех Subaru не связан с новыми технологиями или инновационным дизайном. Наоборот, сообщает руководитель программы анализа данных об автомобилях Consumer Reports Стивен Элек, компания добилась высокой надежности благодаря использованию проверенных временем компонентов и платформ.

Subaru Solterra EV, созданная в сотрудничестве с Toyota, стала единственной моделью Subaru с низким рейтингом надежности. В этом году в рейтинге представлено рекордное количество электромобилей, что дает надежду на то, что их надежность поднимется на должный уровень. Среди самых ненадежных автомобилей оказались американские марки Jeep и GMC, Rivian и Cadillac.

Subaru лидирует не только в надежности, но и в общем рейтинге брендов. Он обошел BMW, Porsche и Honda, заняв первое место. Audi и Infiniti также показали значительный прогресс, поднявшись в списке на несколько позиций. Этот рейтинг демонстрирует, что постоянное стремление к инновациям не всегда является гарантией успеха. Иногда побеждают проверенные временем решения.Источник — Consumer Reports