Мнение: РуСтор обошёл Эпп Стор, чистка форума Автокада и запрет признавать поражение Запада

1. Русский магазин приложений РуСтор от ВКонтакте импортозаместил американский Эпп Стор. На это потребовалось два года. Немного цифр (ссылка):



…количество установок приложения RuStore превысило 80 млн.

Сейчас в российском магазине уже доступны 50 тыс. приложений, из которых 30% — зарубежные, поделился министр. Речь идёт о сервисах, разработанных в Японии, Китае и странах СНГ.

Разработчики из КНР в пять раз нарастили инвестиции в продвижение своих приложений в RuStore, всего они потратили на это 60 млн руб., заявил Шадаев. Озвученные министром 60 млн руб. вложили в период с января по ноябрь 2024 года, сообщили Хабру в VK.

«За год пользователи скачали приложения и игры более 300 млн раз. Сегодня можно уверенно и смело сказать, что совместно с VK и отраслью нам удалось с нуля создать успешный и качественный продукт, в котором заинтересованы и пользователи, и бизнес», — сообщил глава Минцифры.

Шадаев заявил, что успеху площадки сопутствовала невозможность скачать некоторые из ключевых для россиян сервисов, вроде Госуслуг и банковских приложений, в других магазинах.

Лично я нахожу РуСтор удовлетворительным, но не очень удобным. Элементарное: в РуСторе нельзя отобрать в поиске платные визуальные новеллы. А мне нужны платные, так как я не люблю донат и рекламу, и мне нужны именно визуальные новеллы, лучше даже текстовые, так как вглядываться на смартфоне в мелкие пиксели — удовольствие не для меня. Посмотрите хотя бы на скриншот к посту.

«Учим буквы весело!» и «Учим цифры весело!» — вообще не игры, тем более для мужчины 46 лет от роду, который уже неплохо так знаком с русскими буквами и арабскими цифрами. Юмористическую игру «Мир, Смерть» я смотрел, это квест с мелким шрифтом, для неё мне был бы нужен как минимум планшет. Мэджести — старая игра для настольных компьютеров, играть в которую со смартфона можно разве что в тюремной камере, за неимением других альтернатив. «Греховный лагерь» — может быть, и стоит внимания, но уж точно не в салоне самолёта и не в вагоне метро…

Также в РуСторе не очень-то удобно сделаны обновления: смартфон чуть ли не каждый день отвлекает меня писками, требуя обновить то одно, то другое приложение. Почему это нельзя делать как-нибудь в фоновом режиме (или не делать вообще) — вопрос открытый, хоть я и подозреваю, что тут правила безопасности Андроида как-то ограничивают разработчиков.

В общем и целом, однако, РуСтор меня устраивает: он несовершенен, да, однако Эппл Стор и Гугл.Плей тоже, мягко говоря, не 10 из 10. Спасибо мистеру Байдену: если бы не он, нормального русского магазина приложений не было бы ещё долго.

2. К вопросу об этике и морали некоторых западных разработчиков ПО. Они не просто прекращают поддерживать старые версии продуктов, они ещё и удаляют с форумов инструкции по пользованию старыми версиями (ссылка):



Компания Autodesk начала удалять старые сообщения, включая код решений, комментарии по настройке и эксплуатации и различные вспомогательные полезные опции на своём официальном форуме по настройке не поддерживаемых версий AutoCAD для пользователей. Фактически на ресурсе AutoCAD Customization Forum началась чистка всего, что было создано до 10 лет назад. Пользователи считают, что это действие администрации Autodesk без объяснения уничтожит огромное количество полезной информации, которая все ещё актуальна.

В настоящее время самое старое сообщение, доступное для просмотра на форуме, датировано 12.12.2014. Энтузиасты пытаются сохранить информацию и код из доступных публикаций.

Пользователи сообщили, что старая, но все ещё актуальная информация из базы форума не была перенесена в файлы «Справка» и больше не доступна для поиска, а ссылки в закладках (опубликованные и личные) больше не доступны. Примечательно, что удалены тысячи сообщений и тем с ответами на вопросы пользователей с решением различных проблем, которые опубликовали именно пользователи, а не разработчики AutoCAD.

«Просто чтобы все знали (и не тратили время на их поиски), все посты, которые я делал под своим аккаунтом, были удалены. Большинство из этих постов так же актуальны сегодня, как и в день публикации». — сообщил один из авторов на AutoCAD Customization Forum.

«Не поддерживать старые версии продуктов — это одно. Действия, предпринимаемые Autodesk с пониманием того, что эта чистка лишит пользователей этих версий продуктов преимуществ поддержки других пользователей — это совсем другое», — считают клиенты Autodesk.

На мой взгляд, это вредительство. Переходите на отечественный Компас — он в подобных трюках замечен не был.

3. Спровоцированное санкциями развитие России, которое стало за последние два года очевидным, вызвало оживление в научных кругах: «феномен» изучают, экономисты публикуют про нашу стойкость многочисленные статьи. Научные иерархи возмущены (ссылка):

Главный экономист Института международных финансов Робин Брукс призывает запретить неправильные научные работы.

«Необходимо запретить публикацию любых научных работ, в которых устойчивость российского ВВП интерпретируется как признак того, что санкции не работают. Устойчивость России – это признак нерешительности Запада в отношении санкций. Если бы Запад взял себя в руки, Россия уже разваливалась бы на части…»

А разгадка проста: санкции — довольно слабый инструмент. Они могут сработать только против слабой страны — например, против страны с плановой социалистической экономикой, которая мало что может сама, и потому безнадёжно зависит от хороших отношений с крупными торговыми партнёрами. Иностранцы знают, что санкции неплохо работали против СССР, который даже зерно вынужден был закупать в Канаде. Однако им никак не удаётся понять, что времена изменились, и что они воюют теперь против принципиально другого противника. С точки зрения экономики современная капиталистическая Россия на порядок прочнее Советского Союза, так что давить нас санкциями — это как кидаться в медведя яблоками. Разозлить — можно. Нокаутировать — нет.