Мнение «аналитика»: О позоре девочки из МИДа… Унизила всю Германию?

Про немецкую министерку иностранных дел, феминистку Анналену Бербок злые языки говорят, что в годы оные она подрабатывала девочкой по вызову. Может, это и слухи. Но известно, что она отдала кучу времени прыжкам на батуте, трижды став вице-чемпионкой Германии, и благодаря спортивной стипендии смогла поступить в университет.

А в итоге пробилась в главы МИД ФРГ. Что сейчас оборачивается для Германии новой имиджевой катастрофой и большим унижением на глобальном Юге.

Новые власти Сирии сначала публично и демонстративно отказались пожимать руки главе МИД Германии во время её блицвизита в республику. А затем и вовсе заблюрили на фотографиях. Отчасти за её ранние феминистические высказывания, отчасти за неподобающие одеяния. Впрочем, вместе с Анналеной Бербок с кадров “пропали” и переводчицы, сопровождавшие её и главу МИД Франции во время их визита в Дамаск.

В итоге под немецким триколором сидело нечто непонятное. Хотя французский министр иностранных дел гордо красовался рядом с флагом Пятой республики. Такое вот чисто восточное унижение.

Ну и намёк на то, в каком направлении будет развиваться Сирия при новых властях, приход которых в Дамаск коллективный Запад бурно приветствовал. Напомним, что при Башаре Асаде сирийские женщины не “пропадали” с фотографий.

Ну и вся эта в целом позорная для ФРГ ситуация достаточно красноречиво ведь говорит о том, чем чревато доверять полномочия и #власть всяким там… прыгуньям на батуте?

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