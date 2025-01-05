Мнение: Если Китай отстал на 10-15 лет, то США обречены

Главная процессорная компания в мире — это АСМЛ из Нидерландов. По сути, американская фирма, так как у Евросоюза, и тем более у маленьких безблагодатных Нидерландов нет самостоятельности, этот регион подчинён США. Для иллюстрации — сейчас Дональд Трамп открыто собирается отобрать Гренландию у Дании, и робкие феминные датчане только беспомощно разводят руками: «раз хозяин приказал, что же делать, придётся отдавать».

После заявления Трампа глава Гренландии уже прозрачно намекнул, что собирается провести референдум о независимости острова от Дании. Американская военная база в Гренландии уже есть, так что дальнейшие шаги понятны. Если только Трамп не передумает, он просто заберёт себе богатый ресурсами остров, и всё. Дания обиду проглотит, причём, думаю, даже из НАТО не осмелится выйти. Всё справедливо: за дружбу с США надо платить.

Впрочем, планы Трампа по захвату Гренландии и Канады мы с Кримсональтером будем подробно обсуждать в сегодняшней Свинье, она выйдет в 17:00 (ссылка). Сейчас важно, что самое передовое оборудование для производства самых современных процессоров делают в Нидерландах, в компании АСМЛ. И эта фирма в декабре заявила, что китайцы отстали от неё на 10-15 лет (ссылка). Для ясности: заводы по производству современных чипов в Китае есть, однако оборудование для них поставляет АСМЛ, так что если США в итоге наложат запрет на поставки, выпускать самые современные чипы китайцы не смогут.

Казалось бы, серьёзное отставание. Однако видеокарты, например, за 10 лет с 2012 по 2022 увеличили мощность всего лишь в 6 раз, пройдя путь от GTX 690 до RTX 4090. Это значит, что новые чипы можно заменить старыми — просто это будет несколько дороже. Проблема не является критичной, вот почему:

1. Собственно чипы — относительно небольшая часть стоимости компьютеров, даже не 30%, пожалуй.

2. Китай может производить чипы дешевле за счёт развитой культуры производства.

3. У Китая полно денег, так что он может временно компенсировать полупроводниковым фабрикам разницу из бюджета, чтобы поддержать развивающуюся отрасль.

4. В Китае много производств, которые уже сейчас выпускают более-менее современные чипы на оборудовании, которое появилось не вполне понятно откуда, но которое физически уже в Китае есть.

И вот теперь ясно, что у США проблемы. Допустим, что Китай действительно отстал на целых 15 лет, и что китайские инженеры нагоняют по 1 году отставания каждый год. Даже если санкционная война США и Китая перейдёт в горячую фазу завтра, то на ближайшие годы у Китая с чипами всё будет в порядке, а дальше он нагонит американцев, и примерно в 2035-2040 годах обгонит их. Потому что в современном Китае больше инженеров, больше фабрик, лучше условия для производства и так далее, при этом Китай может «подсматривать» самые продвинутые решения, что тоже ускоряет прогресс.

У Америки, в свою очередь, пока ещё есть нидерландские технологии, однако уже нет надёжного места, где можно физически клепать по этим технологиям чипы. Тайвань с каждым годом всё более и более тяготеет к родной гавани, при этом регулярные обещания американцев взорвать тайваньские микропроцессорные заводы только усиливают переток инженеров с Тайваня на материк. В самих же США с производством всё грустно: попытки перенести фабрики с Тайваня предпринимаются регулярно, но неизменно заканчиваются неудачей. Дональд Трамп, конечно, обещает «Сделать Америку Великой Снова», однако не факт, что конкретно с процессорами у него хоть что-нибудь выйдет. Начать кампанию травли радугобесов несложно: достаточно сказать «пора», а дальше американцы сами наденут балахоны, зажгут факелы и пойдут мстить за десятилетия унижений. Тут Трамп справится. А вот построить фабрику по производству современных процессоров — совершенно другой уровень. Здесь одной политической воли недостаточно, и даже тот факт, что Трамп хорошо разбирается в бизнесе, ещё даже близко не гарантия успеха.

Таким образом, если бы глава АСМЛ сказал, что «Китай отстал навсегда», или что «Китай отстал на 30 лет», можно было бы ещё что-то обсуждать. Если же США опережают Китай всего лишь на жалкие 10-15 лет — это уже приговор американским технологиям и, в конечном итоге, приговор самим США. Бодаться с Китаем, который будет обходить США не только экономически, но и по всем ключевым технологиям, значительно меньшие по размеру США не смогут.