Дела россиян, отметивших Рождество 25 декабря, передали в Московский окружной суд

Синодальный суд РПЦ коммуницировал в окружной суд Московского округа уголовное дело в отношении трёх российских граждан, которые отмечали праздник Рождества в ночь с 24 на 25 декабря.

Рассмотрение пройдет в закрытом режиме, на материалы наложен гриф «секретно».

Оперативная информация о нарушении поступила на портал «Мой донос» утром 25 декабря. В пятиэтажной хрущёвке подмосковного Жуковского соседи услышали через стену звуки Carol of the Bell (песнопение, исполняющееся на католическое и протестантское рождество), что вызвало настороженность у старожилов дома.

– Приложив кастрюлю к стене, бдительные граждане установили, что музыкальная композиция была частью аудиовизуального произведения «Один дома», созданного в одной из недружественных стран и посвящённой празднованию Рождества по Григорианскому календарю, официально запрещённому Русской Православной Церковью, – говорится в материале СК.

В связи с серьёзностью правонарушения и угрозой национальной безопасности, было решено переквалифицировать дело на статью о госизмене и рассмотреть его в закрытом формате.

По версии следователей, подсудимые – четыре члена семьи, среди которых мужчина, женщина и два несовершеннолетних ребёнка. В своих показаниях они ложно и провокационно назвали себя «обычной российской семьёй» и отметили, что просмотр недружественной киноленты и дата католического рождества совпали случайным образом, а намерения отмечать святой праздник по еретическому обряду у них не было. При этом подсудимые не смогли объяснить, по какой причине для так называемого «семейного просмотра» был выбран именно этот кинофильм, а не франшиза «Ёлка», фильмы «Тариф новогодний», «Ирония судьбы. Продолжение» или другие настолько же ценные экземпляры кинематографа.

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