Мнение: Первые залпы газовой войны

Они добьются цели

Чего все-таки добивается “Газпром”? Зачем нужно так нагло переть на рожон, ДЕМОНСТРАТИВНО задирая цену всё выше и выше?! Почему, в конце концов, из года в год самые гнусные свои наезды наш “Газпром” приберегает именно на разгар зимы, когда перебои в поставках газа наиболее очевидным образом угрожают населению, пресловутым “женщинам и детям”?

Один вывод несомненен: в России у власти жлобы. Наглые, мерзкие жлобы. Но это, впрочем, давно известно, ничего нового в этом “открытии” нет.

Второй вывод более печален: нам, так называемому “простому народу”, едва ли удастся, по обыкновению, свалить всю ответственность на “злого” или “неправильного” царя – а самим остаться чистенькими. Тут ведь даже не Голодомор – когда мы орем “а че мы? а че мы-то? Это все большевики и злой Сталин, он нас гнобил еще побольше вашего, мы, народ, ни при чём!!” Здесь коленкор другой: “гнобит” именно Россия, руководство которой мы все и выбрали при полном всенародном одобрении – которое длится, и длится, и длится…

Так что отмазаться не получится. Нет, всем понятно, что “Росукрэнерго” из кантона Цуг, что “Газпром” – ОАО, что Путин якобы все фальсифицировал… Тем не менее прикидываться дурачками долго не удастся. Путин с Медведевым добьются-таки своей главной цели – в итоге русские станут все-таки в глубине души ощущать смутную вину перед украинцами, начнет ворочаться на краешке сознания подозрение, что все ж НЕ ПО-ЛЮДСКИ мы с ними поступаем…

И вот тут-то и прорастут зерна ненависти между нашими народами. Ибо не зря сказал наш Лев Николаевич Толстой: “Мы ненавидим людей за то зло, которое МЫ ИМ причиняем” (2009)

ЖЖ подсказал мой пост за это же 5 января, но 2009 года. 16 лет назад я писал о идущей тогда “газовой войне” между Газпромом и Украиной. Не все понимали, но кое-кто уже догадывался (а кто-то и жаждал), что эта газовая война – прелюдия будущей войны настоящей, кровавой. И я тогда еще, 16 лет назад, не понимал – зачем РФ так откровенно выкручивает руки Украине? Недоумевал – неужели не понятно, что это не “чисто экономический” вопрос?

Кстати (бывают странные сближения). Проблема тогда была в том, что Газпром задрал цену на газ для Украины ВДВОЕ, аж… до 450 долл. за 1000 кубов. И требовал от Украины платить. Занятно, что сейчас в Европе “беспрецедентный” рост цен на газ (сжиженный) – цены в январе выросли до 550 долл. за ту же 1000 кубов. Европа стонет.

Учитывая инфляцию доллара за прошедшие 16 лет, 550 долл. сегодня в Европе – это явно МЕНЬШЕ, чем 450 долларов для Украины в 2009 году. Как вообще Россия додумалась требовать от Украины 450 долл. за баррель?

Очень интересно почитать комментарии к тому моему посту. Мои собеседники (как тогда, так и, уверен, сейчас) не видели ничего странного в том, что Газпром вымаживает из нищей Украины цены вдвое выше В ВАЛЮТЕ посреди зимы за газ. Жлобы – наше второе имя. НБС!