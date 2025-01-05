Москва вводит плату за проезд по мостам и тоннелям

Департамент транспорта и развития

дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы распорядился с 1 февраля 2025

года приступить к взиманию платы в 10 рублей с каждой единицы автотранспорта платы за

проезд по мостам и тоннелям.

«Распоряжение, подписанное правительством Москвы призвано

улучшить транспортную ситуацию, минимизировав беспорядок, который мог возникать

при движении автотранспорта. Собранные средства мы направим непосредственно

на ремонт транспортной инфраструктуры. Для обеспечения свободного перемещения

граждан в соответствии с федеральным законодательством плата не будет взиматься

с пешеходов, курьеров-велосипедистов и граждан, использующих СИМ, в особенности

самокаты», – рассказал заместитель главы департамента Раис Нурмухамедов.

Для удобства оплаты проезда все въезды на мосты и тоннели

будут оборудованы современными камерами, используемыми на платных магистралях для

контроля потока. По окончанию календарного месяца до 10 числа следующего, плата

за осуществленное количество пересечений мостов и тоннелей будет автоматически

включена в платёжный документ ЕИРЦ.

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