Москва вводит плату за проезд по мостам и тоннелям
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Департамент транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы распорядился с 1 февраля 2025
года приступить к взиманию платы в 10 рублей с каждой единицы автотранспорта платы за
проезд по мостам и тоннелям.
«Распоряжение, подписанное правительством Москвы призвано
улучшить транспортную ситуацию, минимизировав беспорядок, который мог возникать
при движении автотранспорта. Собранные средства мы направим непосредственно
на ремонт транспортной инфраструктуры. Для обеспечения свободного перемещения
граждан в соответствии с федеральным законодательством плата не будет взиматься
с пешеходов, курьеров-велосипедистов и граждан, использующих СИМ, в особенности
самокаты», – рассказал заместитель главы департамента Раис Нурмухамедов.
Для удобства оплаты проезда все въезды на мосты и тоннели
будут оборудованы современными камерами, используемыми на платных магистралях для
контроля потока. По окончанию календарного месяца до 10 числа следующего, плата
за осуществленное количество пересечений мостов и тоннелей будет автоматически
включена в платёжный документ ЕИРЦ.
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