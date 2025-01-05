 

Швеция получила самый быстрый в мире плавучий мост для военной техники

05.01.2025, 13:15, Разное
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Европейское подразделение аэрокосмической оборонной компании General Dynamics (США) поставило Швеции систему плавучих мостов и паромов М3 для переправы танков и другой тяжелой боевой техники.

Главное ее достоинство — быстрое время развертывания. Так, во время учений НАТО «Анаконда» в Польше в 2016 году британским и немецким подразделениям инженерных войск для наведения 350-метровой переправы через Вислу потребовалось чуть больше получаса.

М3 состоит из нескольких плавучих модулей, напоминающих катера. Находясь в воде, они разворачиваются и соединяются между собой, образуя плавучий мост. Модули также могут действовать отдельно в качестве переправочных средств для крупногабаритного оборудования.

Быстрое время развертывания очень важно в современном бою. М3 хорошо показала себя в самых различных климатических и природных условиях. Система стоит на вооружении многих стран мира и успела принять участие в нескольких локальных конфликтах. Очередным покупателем М3 после Великобритании и Германии стала Швеция.

Источник &#8212 General Dynamics


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