 

Сирия вынесла Германии ноту протеста из-за визита Бербок без сопровождения родственника-мужчины

05.01.2025, 13:33, Разное
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Представители сирийских прогрессивных сил, пришедших к власти в республике, заявили протест правительству ФРГ из-за визита в страну министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.

Женщина явилась в Дамаск с непокрытой головой и без сопровождения мужа или другого родственника мужского пола.

Как заявил визирь иностранных дел Сирии Абу Ибрагим аль-Афганистани, появление в освободившемся от тирании Асада государстве простоволосой женщины без мужа ставит под сомнение желание Германии налаживать отношения с новыми властями республики. Визирь назвал поведение Бербок «ширком и куфром, недопустимым в светском обществе» и уточнил, что по законам страны министру грозило бы побиение камнями, если бы она не пользовалась дипломатическим иммунитетом. Он также обратился к руководству Шариатского суда Берлина с просьбой дать правовую оценку действиям Бербок и высечь её за это на родине по всей строгости ислама.

– Мы не хотим возврата с тирании Асада, когда женщина могла ходить где угодно и делать что пожелает, – говорит аль-Афганистани. – Мне трудно поверить, что столь набожная страна, как Германия, где на Курбан-Байрам яблоку негде упасть, могла послать к нам на переговоры безбожную кахбу. Пусть Аллах накажет её руками наших братьев за вмешательство в наши внутренние, светские, демократические дела.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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