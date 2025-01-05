Рупор кремлевской пропаганды: Противник начал зимнее наступление

По наступлению противника в Курской области.

1. Как и ожидалось, началось оно до 20 января. Идут бои в направлении Большого Солдатского к северо-востоку от Суджи.

2. Пока не до конца ясно направление главного удара, пока выглядит так, что противник выбрал вариант с попытками расширения выступа в Курской области, вместо атаки на Брянскую область. В ближайшие пару дней это прояснится окончательно.

3. Также должно прояснится, насколько хорошо наш ГШ вскрыл подготовку противника и подготовил соответствующие контрмеры.

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