 

Рупор кремлевской пропаганды: Противник начал зимнее наступление

05.01.2025, 12:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По наступлению противника в Курской области.

1. Как и ожидалось, началось оно до 20 января. Идут бои в направлении Большого Солдатского к северо-востоку от Суджи.
2. Пока не до конца ясно направление главного удара, пока выглядит так, что противник выбрал вариант с попытками расширения выступа в Курской области, вместо атаки на Брянскую область. В ближайшие пару дней это прояснится окончательно.
3. Также должно прояснится, насколько хорошо наш ГШ вскрыл подготовку противника и подготовил соответствующие контрмеры.

Онлайн-трансляция боевых действий как обычно идет в Телеграме – https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.01 / Мнение: Преступление и наказание

05.01 / В России досрочно завершили пятилетний план по традиционным ценностям

05.01 / Мнение «аналитика»: О гадкой Англичанке… И всё теперь понятно?

05.01 / BMW впервые показала публике секретный стенд для испытания новых автомобилей

05.01 / Народные избранники возмущены повышением ставки по депутатской ипотеке до 4 процентов годовых

05.01 / Мнение «аналитика»: О залёте Чубайса… Теперь он потеряет всё?

05.01 / Мнение: Почему провалился Навальный

05.01 / Мнение «аналитика»: О конце света… Что значат шокирующие откровения российского чиновника?

05.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Гренландия будет свободной

04.01 / Мнение: Демографические успехи на Сахалине, эффект дальневосточной ипотеки и рискованная покупка жилья

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика