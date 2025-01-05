В России досрочно завершили пятилетний план по традиционным ценностям

Министр культуры Ольга Любимова в своём Telegram-канале поздравила россиян с досрочным завершением первой пятилетки по традиционным ценностям — установленных партией и правительством ключевых показателей удалось достичь за 4 года и 3 месяца.

– Благодаря слаженной работе чиновников от культуры и образования наше общество успешно очищается от бациллы либерализма. Бог даст, товарищи, к концу следующей пятилетки мы окончательно победим эту гидру западного империализма, – сказала Любимова.

В рамках пятилетнего плана по всей стране было проведено больше ста конференций, съездов, открыты десятки выставок в музеях и библиотеках, а также создан тематический интернет-портал. С 2021 года на весь комплекс мероприятий чиновники потратили порядка 30 миллиардов рублей из средств федерального бюджета. Ряд политиков уже призвали масштабировать опыт Минкульта и выделить продвижение традиционных ценностей в отдельный нацпроект.

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