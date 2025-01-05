 

Мнение «аналитика»: О гадкой Англичанке… И всё теперь понятно?

05.01.2025, 11:30, Разное
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Тут #новость пришла не сказать, чтобы такая уж неожиданная. Зато она прекрасно показывает многие тайные пружины. В том числе и те, что двигали «украинский кризис» к нынешней трагической кульминации. Которая, к слову, далеко ещё не пройдена. И надежд на то, что 2025 год станет «мирным» как-то поубавилось.

Дело в том, что… нынешний премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен встретиться с избранным президентом #США Дональдом Трампом в Вашингтоне в первые недели после его инаугурации, чтобы убедить того оказывать военную помощь Украине. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники. По их данным, Кир Стармер полетит в Вашингтон «в конце января, начале февраля», в течение пары недель после инаугурации нового-старого президента, и настоятельно призовёт его оказать военную поддержку Украине, несмотря на ранее данное обещание инициировать мирные переговоры.

Итак, Великобритания первой в Европе расширяла и наращивала военную помощь Киеву в 2019-2021 гг., о чём есть немало документальных свидетельств. Именно она стояла, в частности, за программой широкой модернизации украинского флота, начатой летом 2021 года. К слову, именно британские ракеты ударили в 2022 году по крейсеру «Москва». Именно Великобритания открыто поставила Украине тысячи лёгких противотанковых систем NLAW, способных бороться не только с танками и ББМ, но также взламывать тяжёлые оборонительные сооружения. Именно отставной британский премьер Борис Джонсон сорвал мирные переговоры в Стамбуле.

И теперь Кир Стармер хочет де-факто похоронить в зародыше мирный план Дональда Трампа.

Ну теперь-то понятно, кто организовывал, вдохновлял и поджигал «украинский кризис»?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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