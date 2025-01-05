 

BMW впервые показала публике секретный стенд для испытания новых автомобилей

05.01.2025, 10:20, Разное
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По официальным данным компания Ford Motor Company за последнее десятилетие потеряла более $20 млрд из-за отзывов автомобилей по причине неожиданно выявленных дефектов. Это ахиллесова пята всех производителей техники, поэтому они стараются максимально протестировать каждый узел, прежде чем выпускать новинку на рынок. Первенцем и лучшим в этом деле традиционно считают BMW, которая недавно раскрыла свой секрет – показала работу своего испытательного стенда.

Идея не новая, но важна реализация. Каждую новую модель автомобиля производитель старается протестировать с использованием экстремальных нагрузок, чтобы быть уверенным, что эксплуатацию в рутинном режиме она точно выдержит. Для этого в BMW еще в прошлом веке начали гонять новинки на скоростной трассе «Северная петля» в Нюрбургринге, известной своими жесткими условиями. Но это дорого, трасса постоянно занята, а тесты отнимают очень много времени, поэтому было решено создать симулятор беспощадной езды.

Концепция получила развитие с выходом в 1998-ом модели M5 E39, которой пророчили славу идеального сочетания мощности, скорости и удобства использования. Ее двигатель V8 мощностью 394 л. с. развивал крутящий момент 500 Н⋅м и разгонял машину до 300 км/ч, но ради безопасности скорость ограничили 250 км/ч. Здесь впервые была использована полностью алюминиевая передняя подвеска и система Servotronic по контролю усилия на рулевом управлении в зависимости от скорости движения. Были и другие, засекреченные решения, а потому отправлять в долгие тесты на «Северной петле» M5 E39 было нельзя.

Построенный стенд повторяет все особенности «Северной петли», но что важнее – характер его работы таков, что каждый пройденный 1 км создает нагрузку, идентичную 20 км. За неделю непрерывных испытаний подвеска пройдет почти 200 тыс. км, что позволит выявить все недостатки, связанные с долгой и изнурительной эксплуатацией ее узлов.

Источник &#8212 Valley Auto World


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