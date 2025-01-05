 

Народные избранники возмущены повышением ставки по депутатской ипотеке до 4 процентов годовых

05.01.2025, 9:33, Разное
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Решение Центрального банка РФ повысить ставку по программе льготных ипотек для депутатов Госдумы и членов Совета Федерации с 2,5% сразу до 4% годовых вызвало гнев народных избранников.

Парламентарии намерены на законодательном уровне запретить дальнейшее повышение этой ставки.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина пояснила, что регулятор пошёл на экстренные меры из-за непростой экономической ситуации в стране. Теперь предельная сумма, которую депутаты могут взять на покупку недвижимости в историческом центре Москвы и новостройках, снижена с 150 до 85 млн рублей, а ставка увеличена сразу на полтора процентных пункта.

Депутат Святослав Гуревич назвал эти меры «грабежом народных избранников», который приведёт к волне народного негодования и социальной нестабильности в стране. Парламентарий уверен: граждане России, наделившие депутатов властью, не дадут своих представителей в обиду.

– Центробанк оказывает давление на законодательную власть и покушается на принцип разделения властей в России, – утверждает Гуревич. – Член Госдумы не может ютиться в московской хрущобе за 30 миллионов, как какой-нибудь простолюдин, и все это понимают. Я не призываю никого выходить на улицы и бросать яйца в здание ЦБ, но призываю Эльвиру Сахибзадовну задуматься и вернуть ставки на комфортный для нас всех уровень.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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