 

Мнение «аналитика»: О залёте Чубайса… Теперь он потеряет всё?

05.01.2025, 6:30, Разное
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Все посмотрели — и я посмотрел, как скромно бывший полудержавный властелин Анатолий #Чубайс встречает Новый год под водку и селёдку Бог весть где. Ностальгирует, наверное, по временам аспирантской молодости.

Все не увидели — а я углядел. Но, послушайте, это же полный зашквар!

Вот, посмотрим покрупнее.

Ой, а что это у него на столе такое вкусненькое между селёдочкой и маслицем?

Неужели… сало… свинина?

Но ведь это же — не кошерно?

Не лишат ли новоявленного еврея израильского гражданства за такие шалости?

И не лишится ли он тем самым остатков всего, даже самого последнего, в таком случае?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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