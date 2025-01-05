Мнение «аналитика»: О залёте Чубайса… Теперь он потеряет всё?
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Все посмотрели — и я посмотрел, как скромно бывший полудержавный властелин Анатолий #Чубайс встречает Новый год под водку и селёдку Бог весть где. Ностальгирует, наверное, по временам аспирантской молодости.
Все не увидели — а я углядел. Но, послушайте, это же полный зашквар!
Вот, посмотрим покрупнее.
Ой, а что это у него на столе такое вкусненькое между селёдочкой и маслицем?
Неужели… сало… свинина?
Но ведь это же — не кошерно?
Не лишат ли новоявленного еврея израильского гражданства за такие шалости?
И не лишится ли он тем самым остатков всего, даже самого последнего, в таком случае?
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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
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