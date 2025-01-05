Мнение «аналитика»: О залёте Чубайса… Теперь он потеряет всё?

Все посмотрели — и я посмотрел, как скромно бывший полудержавный властелин Анатолий #Чубайс встречает Новый год под водку и селёдку Бог весть где. Ностальгирует, наверное, по временам аспирантской молодости.

Все не увидели — а я углядел. Но, послушайте, это же полный зашквар!

Вот, посмотрим покрупнее.

Ой, а что это у него на столе такое вкусненькое между селёдочкой и маслицем?

Неужели… сало… свинина?

Но ведь это же — не кошерно?

Не лишат ли новоявленного еврея израильского гражданства за такие шалости?

И не лишится ли он тем самым остатков всего, даже самого последнего, в таком случае?

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