Мнение: Почему провалился Навальный

Напрасная жертва

Одно из самых знаковых событий 2024 года – гибель (скорее всего, убийство) Навального в тюрьме. Вместе с ним было уничтожено некое альтернативное возможное направление развития России – при том, что нынешнее очевидно ведет к краху. С Навальным для многих в России была связана надежда на перемены в стране, которые окончательно развеялись именно в прошлом високосном году.

Смерть Навального произвела на российское общество и всю российскую оппозицию шоковое впечатление. Однако шок оказал какое-то парализующее действие. Скоро год, когда жизнь Навального оборвалась, люди отплакали на его похоронах – но почему-то до сих пор не было попыток подвести итоги и сделать выводы из его наследия, из опыта его политической борьбы.

Хотя чисто по-человечески понятно, почему тормозиться исследование его опыта. Дело в том, что по виду при попытке оценить итоги того, чего добился Навальный, мы неминуемо приходим к выводу о некой глобальной неудаче, напрасности его жертвы. Всю свою жизнь Навальный посвятил, по сути, борьбе с Владимиром Путиным и его режимом, при Путине взошла его звезда как крупнейшего независимого политика в России, при Путине его карьера достигла пика (думаю, его пик случился в 2013 году, когда буквально сотен голосов ему не хватило, чтобы выйти во второй тур выборов мэра Москвы против Собянина), далее в России начала «гасить» Навального всерьез, что в итоге закончилось заключением в тюрьму и потом гибелью в колонии.

Всё происходило у всех у нас на глазах. И мы видим, что практически никаких своих целей Навальный не достиг: он не сумел войти в руководство России, он не встал во главе партии или влиятельного общественно-политического движения России, он не стал автором каких-то важных реформ и не сумел остановить никаких действий и законов российских властей, включая инициированные Путиным и его кликой попытки переписывания российского законодательства и ее Конституции. Навальный резко критиковал путинские контрреформы, но ничто не сумел остановить или хотя бы затормозить.

Более того: несмотря на десятки лет стажа в российской публичной политике, самую активную работу в Рунете, Навальный не сумел добиться всероссийской популярности, не смог стать «народным трибуном» и «любимцем страны» – кем, без сомнения, был Борис Ельцин на пике его противостояния с КПСС и союзным президентом Горбачевым периода конца 80-х, когда Ельцина буквально обожала вся страна. За всю жизнь Навальный никогда даже близко не был так популярен, как Ельцин, когда он триумфально шел к верховной власти в России.

Хотя Навальный был всегда энергичным и работоспособным лидером, он был молод, красив, обладал харизмой и волей, не боялся выступать перед большой аудиторией на митингах, всегда очень выигрышно смотрелся на фоне невзрачного выходца из спецслужб Путина. И у Навального была ясная цель – пробиться на самый верх. Плюс ко всему у Навального было нечто необходимое для настоящего успеха, нечто нетрадиционное – какие-то «волшебные помощники», то есть весьма могущественные, хотя и «теневые» покровители, с которыми он долгое время оставался практически неуязвимым в российском насквозь полицейском государстве; долгое время власти, всегда его ненавидевшие, тем не менее не решались засадить в тюрьму, всякий раз путинские «суды» выписывали Навальному условные сроки, даже нарушая российское уголовное законодательство – нанизывали Навальному один действующий условный срок заключения на другой. Некая «волшебная» сила делала всё, чтобы Навальный оставался активным в российском политическом пространстве как можно дольше и сумел набрать «критическую массу» своих сторонников.



Фетиш “Борьба с коррупцией”

По сути, Навальный, ведя свою политическую деятельность в России на самом краю, будучи под двумя сразу уголовными сроками «условно», оставался на прицеле и каждый день пытался набрать единственный недостающий ему ресурс – собственно народную поддержку. По идее, у него для этого было всё – личная смелость, харизма, реально существующая семья с красивой женой и двумя детьми, умение масштабно работать в русском инете, команда молодых сподвижников и единомышленников, борьба с коррупцией, считавшаяся беспроигрышной картой для любого оппозиционного политика (белорусский «батько» Лукашенко в свое время выбился из председателей колхоза на высший пост в Белоруссии, именно став непримиримым «борцом с коррупцией» и завоевав огромную популярность в своей республике).

Однако именно «добрать» популярности у населения РФ Навальному не удалось. Сотни весьма остроумных и смелых роликов в интернете, под огонь «борьбы с коррупцией» попали министры и депутаты, премьеры и президенты РФ, банкиры, генералы ФСБ, лидеры «партии власти». Смотрели ролики с интересом, они позитивно отражались на медийной известности Навального, но не повышали числа его по-настоящему преданных сторонников. Борьба с коррупцией не привела к возникновению «армии Навального».

Вопреки «политической науке» нашего времени, звание бескомпромиссного борца с коррупцией не привлекло больших симпатий населения к Навальному. В его борьбе россияне оставались лишь зрителями, в лучшем случае – болельщиками, значительная же часть населения и вовсе оставалась равнодушной. В принципе, удивительно. «В грамм добыча, в годы труды». Навальный вместе со своей командой отдавали чуть ли не все силы в эти ролики; кропотливо собирали компрометирующие документы, без сомнения, что порой и с риском уголовного преследования, а то и жизни. Его расследования были всегда хорошо иллюстрированы и документированы, опирались на четкую логику – кто, что, откуда и за сколько. При этом, озвученное голосом Навального, всё было, как правило, изложено с большой дидактической силой, то есть всё было понятно и доступно изложено для любого россиянина всего лишь со средним образованием.

Но – не взлетело. Искры не получилось. Какой-то ответной, встречной энергии протеста все эти расследования Навального не породили.

Получается, что «борьба с коррупцией» – это ложный след. Сделав основную на нее ставку, Навальный не угадал, не почувствовал, где именно пройдет основной будущий раскол российского общества, та самая линия противостояния будущей гражданской войны. Весь ФБК («фонд борьбы с коррупцией») оказался мимо. Навальный не нащупал настоящий больной нерв – и вся его политическая деятельность оказалась впустую. Такой «борец» не был воспринят населением как «свой».

Почему? Почему население осталось равнодушно к «борьбе с коррупцией»? Ответ, если вдуматься, достаточно очевиден: население так и не научилось воспринимать всю «коррупцию» как борьбу за СВОИ деньги. Собственно, с самого начала в этой борьбе Навального был некий парадоксальный аспект: борясь с Путиным, он одновременно искал и находил компромат на коррупционеров, чтобы отобрать у них неправедно полученные богатства и вернуть их… Путину!

Для населения, по всей видимости, все (порой крайне сложные и запутанные) дела «государственников», «откатывающих» себе «долю малую» из средств госбюджета – «это их дела». Сколько ни проводи расследований – в результате просто деньги переходят из одного государственного кармана в другой. Именно поэтому все результаты от Навального носили для слушателей несколько абстрактный характер. Это были не более чем «жареные» рассказы от ушлых «оппозиционеров» про события из жизни сильных мира сего», способ заглянуть за плотно закрытые двери особняков и вилл. Но в любом случае – про ЧУЖУЮ жизнь, не имеющую в принципе никакого отношения к жизни так называемых «простых россиян». Это было что-то вроде «клубнички», нечто удивительное про «новых русских», тратящих и швыряющих миллиарды.

Но как политический инструмент – это, как оказалось, не работало. Всё было изначально насмарку.

Политическая программа

Но, может быть, у Навального была некая политическая программа прямого действия, которая была понятна массам и не сводилась к пресловутой «борьбе с коррупцией»? Увы, нет. Из его «политических требований» мы помним разве что «введение прожиточного минимума в 25 тысяч рублей», «визы со Средней Азией» и… та же борьба с коррупцией.

Почему-то отсутствие какой-либо четкой политической программы никогда даже не воспринималось в среде его сторонников как проблема. Настолько, очевидно, велика была вера в «самоигральность» борьбы с коррупцией как универсального лозунга «для всех», этакого «ключа от всех дверей». «Борьба с коррупцией» – это был такой святой Грааль, в ее самодостаточности нельзя было усомниться, нельзя было даже помыслить о том, что это – пустышка.

В чем была причина такой вопиющей беззубости и интеллектуальной беспомощности «команды Навального» в собственно политической сфере? Скорее всего, дело было в том, что у Навального, при всем его внешнем радикализме, все ж присутствовала вера в некую «прочную основу реформ», в то, что режим Путина опирается на какие-то «проведенные успешные реформы» и ситуацию в России портит лишь пресловутая «коррупция» и никуда не годные личные качества самого «вождя» Путина. В одном из интервью, когда у Навального попытались спросить, чем его правление будет отличаться от правления Путина, он отвечал прямо, что «я буду управлять точно так же. Только лучше».

Отсутствовало понимание (даже у оппозиции!), что российские реформы полностью провалились, и нынешней вспышкой кровавого милитаризма мы обязаны именно этому несомненному обстоятельству. Вот это наивное представление о «здоровой основе» режима подорвало у Навального всякие шансы обрести подлинную опору у населения страны.

Московские корни

Вместо фетиша «борьбы с коррупцией» Навальному стоило бы обратить внимание на другое слово на букву «К» – колонизация. У установившегося в России режима, победить который Навальный стремился всю жизнь, совсем другое слабое место – причем то же, что и почти всегда у любого режима московского царства в последние 500 лет: колониальный статус почти всей территории России, за исключением ее Центра. Россия всю свою историю живет в режиме самоколонизации, высасывая соки из самой себя. Разве что в последние десятилетия колониальный статус большей части российских территорий стал подчеркиваться особенно явно и цинично, наряду с вопиющей – на фоне остальной страны – роскошью содержания «похорошевшей Москвы».

В связи с этим, по всей видимости, очень дурную службу в плане политических амбиций дляНавального сыграл ему его статус «москвича». Ключевым вопросом должен был быть – а может ли вообще претендовать МОСКВИЧ на всенародную любовь? Москвич-политик? Наверно, все-таки да – но такой политик должен как минимум осознавать свой статус «москвича» как Проблему, и предпринимать специальные усилия, чтобы стереть с себя это звание, как клеймо. Для этого он должен понимать раскол «Москва-остальная Россия» как жизненно важный, определяющий для все политической жизни в РФ.

Думается, что Навальный не придавал своему статусу столичного жителя достаточно серьезного значения, вероятно, даже находил в нем некую «близость к народу». В самом деле – ведь Навальный родился и жил первое время в Капотне, то есть едва ли не в ХУДШЕМ районе Москвы по рейтингу среди самих москвичей. Жить в районе нефтеперерабатывающего завода, с его постоянно дымящими трубами – это, с точки зрения москвича, ужас. Мало кто в Москве сознает, что в стране есть и целые города (например, Красноярск, Норильск), которые всю жизнь живут в условиях «черного неба», и из под тамошних выбросов нельзя уехать, всего лишь сев на автобус «до конечной» или прокатившись пару остановок на метро.

Наверно, Навальный, как и его сторонники, видели в его столичном статусе массу в том числе стратегических преимуществ: он стремится к власти в стране, а ведь контрольнад всей Россией, как то самое Кащеево яйцо, находится в ее Центре, то есть – в Москве; так разве плохо, что «главный претендент» на верховную власть УЖЕ в Москве, поскольку в Москве и родился? Опять-таки – власть в России придется брать именно в Москве, а значит, брать ее будут москвичи; это же хорошо, что сам Навальный – из Москвы, и значит, ему будет проще находить общий язык именно с москвичами, потому что он для этих москвичей (известных на всю Россию снобов и задавак) будет СВОЙ и сумеет переманить их на свою сторону! Что толку иметь поддержку в каком-нибудь Тобольске или Хабаровске, если желающему взять власть в стране нужно брать Кремль?! Москвич Навальный – уже почти у цели!

Такие мысли, уверен, были у большинства сторонников Навального и, вероятно, у самого Навального. Однако, при всей внешней убедительности, все эти рассуждения оказались в корне ошибочными. «Большая Россия» не отличает, в чем разница между Капотней и не-Капотней. Проблема Навального в том, что он, хоть и родился под НПЗ, все же оказался ментально именно МОСКВИЧОМ. То есть, с точки зрения Большой, или Остальной России – колонизатором в пробковом шлеме. С его психологией захватчика.

Морлоки и элои

То, как Москва представляет себе Россию, лучше всего описал, как ни странно… Герберт Уэллс. Английский автор написал книгу «Машина времени», в котором представил отдаленное будущее, где человечество разделилось на две гуманоидные расы – на морлоков и элоев. Морлоки – это живущие под землей полуразумные человекоподобные существа, которые добывают из-под земли всякие полезные ископаемые, постоянно что-то неустанно роют в своих бесконечных шахтах, агрессивны и грубы; и элои – другая человекоподобная раса, которую составляют грациозные, нежные, физически слабые существа, любящие все возвышенное, мечтатели.

В московском представлении нежные и трепетные элои – это безусловно москвичи, а населяющие прочую территорию РФ россияне – конечно же, морлоки. Стоит уточнить, что у Уэллса морлоки, скорее всего, питаются элоями, на которых совершают по ночам набеги и едят; понятно, что при таких представлениях москвичи-элои никаких теплых чувств к «морлокам» не питают, а боятся их и втайне презирают.

Странно лишь то, что Навальный и его соратники данное базовое различие среди граждан РФ, по всей видимости, отказывались признавать.

И это базовая ошибка Навального – что он в итоге сделал ставку на москвичей, то есть на элоев. Во-первых, самоаттестация элоев как изящных, грациозных и физически слабых, должна была бы с самого начала сигнализировать, что сражаться элои (москвичи) ни за что не станут. И во-вторых – а зачем? Дело ведь как раз в том, что никаких коренных противоречий с правящим слоем у элоев, по сути они с ним – одно целое. Как можно было рассчитывать, что элои пойдут в бой с охранниками власти на стороне Навального… за морлоков?! Этого быть не могло – этого и не произошло.

Собственно, даже и сама «борьба с коррупцией» объяснима только, если смотреть на нее с позиции элоев, поскольку коррупция и есть борьба внутри слоя колонизаторов за доступ к денежным потокам. «Морлоки», то есть россияне смотрят на всю эту «битву» элоев друг с другом с недоумением и некой общей яростью по отношению ко всем участникам.

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Таким образом получаем, что основной ошибкой Навального был слишком «общечеловеский» подход к пониманию внутриполитической ситуации в РФ. «Слона-то он и не приметил» – т.е. мощного раскола внутри России между колонизаторами и колонизируемыми (хотя этот раскол практически в любом сколь-нибудь заметном общественном движении в стране, включая, например, готовность к участию в колонизационных войнах). Из-за этого все его политические проекты раз за разом заходили в тупик и не могли обрести массовой поддержки.