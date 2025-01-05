Мнение «аналитика»: О конце света… Что значат шокирующие откровения российского чиновника?

Жили-жили — и дожили. Последнее наследие #СССР прогуляли-пролюбили. А теперь…

«Слушайте, энергия денег стоит. Эра дешёвой энергии закончилась. Давайте к этому привыкать. Если вы как потребитель готовы платить в два раза больше, то мы как отрасль готовы будем и #инвестиции окупать. А так давайте смотреть, кого ущемлять», — заявил замминистра энергетики России Евгений Грабчак. И это стало шоком для всех.

Особенно — для простых россиян, которым и так в ушедшем году пришлось заметно дороже платить за всё. И что, дальше будет только хуже?

Электричество в Советском Союзе было дешёвым. Даже — фантастически дешёвым. Две копейки за киловатт-час в городах, копейку на селе. При этом «лампочки Ильича» разве что в юртах и чумах не горели. И то не факт.

Это всё было частью системы, призванной показать преимущества развитого социализма для простого советского трудящегося. Которому, как уверяла пропаганда, люто, бешено завидовали собратья по классу из капиталистических стран.

Конечно, в жизни всё было не так. И к излёту СССР уже советские люди наполнились завистью к жителям стран, угнетённых мировым капиталом, за дешёвые джинсы и сотни сортов колбасы. Потом Союз нерушимый пал, джинсы и колбасы появились и на отечественных прилавках, а #электричество, даже подорожав в сотни раз, так и осталось сравнительно дешёвым. По крайней мере, в России. Скажем, в еврозоне каждый кВт*ч обходится частному потребителю в среднем в 33 евроцента (37,5 руб. по текущему курсу), тогда как в РФ — 4 руб. 72 коп. также в среднем.

Оборотной стороной медали стал плавно нараставший дефицит генерации, износ распределительных сетей и бардак в платежах. В начале 2000-х эту проблему удалось частично решить за счёт реформы энергетики. Но сейчас она вернулась снова. С одной стороны, возникшие после раздела РАО «ЕЭС России» генерирующие компании, как ни крути, провалили модернизацию ТЭС, хотя со вводом новых мощностей всё было более-менее прилично: +30 ГВт генерации введено в строй только за 2007-2020 гг. А вот минимум 30 модернизационных проектов на 9 ГВт мощностей так и не были реализованы «ввиду экономической нецелесообразности». Проще говоря, #деньги на них энергетики собрали через надбавки к тарифам, но дела не сделали.

В итоге уже в трёх макрорегионах РФ наблюдается энергодефицит. Один из них — #Москва, где не хватает порядка 3 ГВт мощностей. При этом именно крупные московские потребители, — например, #банки, которым нужно запитывать свои ЦОДы, — приходят в правительство с просьбами подключать их как оптовиков напрямую к магистральным сетям. То есть, чтобы в стоимость электричества не входили вот эти самые инвестиционные надбавки, за счёт которых строится новая генерация, а также субсидии по тарифам для населения и мелкого бизнеса.

Эта хитрость и возмутила замминистра Евгения Грабчака. И именно к ним обратил он свой пламенный спич.

Вот полная цитата: «Коллеги, ещё раз: придётся регуляторную машину включать. Сейчас не до жиру. Я понимаю банкиров, которые говорят: “несите нам окупаемость не хуже, чем по другим высокодоходным отраслям”. Знаете, когда ЦОДы строят, в том числе для банков, приходят за госсубсидиями. Говорят: “Нет, дорогая энергия, подключите нас на сети ФСК”. Слушайте, энергия денег стоит. Эра дешёвой энергии закончилась. Давайте к этому привыкать. Если вы как потребитель готовы платить в два раза больше, то мы как отрасль готовы будем [инвестировать] и инвестиции окупать. А так давайте смотреть, кого ущемлять. Когда идёт шантаж государства, и говорят: “А вы нам малую доходность дали”. Ну тогда государство будет по-другому разговаривать».

Так что никакой паники быть не должно. Ибо повышение стоимости электроэнергии в 2-3 раза — это не про население. Рост тарифов для «простых смертных» составит порядка 12%. Однако…

Осадок всё равно остался?

И #тарифы вырастут?

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