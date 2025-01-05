 

Рупор кремлевской пропаганды: Гренландия будет свободной

05.01.2025, 0:50, Разное
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Премьер Гренландии заявил о желании добиться независимости от Дании.

«История и нынешние условия показали, что наше сотрудничество с Королевством Дания не привело к созданию полного равенства. Теперь настало время для нашей страны сделать следующий шаг. Как и другие страны мира, мы должны работать над устранением препятствий на пути сотрудничества, которые мы можем назвать оковами колониализма, и двигаться вперед. Настало время нам самим сделать шаг и определить свое будущее, в том числе и в отношении того, с кем мы будем тесно сотрудничать и кто будет нашими торговыми партнерами», — сказал Муте Эгеде в новогоднем обращении.

Он заявил, что решение о независимости должно быть принято народом Гренландии.

Гренландия будет свободной. Но недолго. При выходе из состава Дании она с большой вероятностью будет в среднесрочной перспективе поглощена США, тем более, что Трамп уже выдвинул Дании территориальные претензии на Гренландию. Лояльность же гренландцев США будет достаточно легко купить учитывая незначительность ее населения. Для США Гренландия весьма важна с точки зрения грядущей конкурентной борьбы за ресурсы Арктики.

PS. Примечательно, что риторика деколонизации добралась и до Гренландии.

Источник: Colonel Cassad


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