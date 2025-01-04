Полученное высшее образование будут подтверждать татуировками

Министерство науки разрабатывает новую систему верификации высшего образования – студентам, успешно окончившим вузы, будут не только выдавать дипломы о высшем образовании, но и наносить соответствующую учебному заведению татуировку.

По словам министра Валерия Фалькова, только так можно эффективно бороться с поддельными дипломами.

«Все мы не раз слышали о случаях, когда дипломы просто покупались в подземных переходах, – напомнил он. – Я, честно говоря, не знаю, есть ли ещё такое, лет двадцать в переходы уже не спускался, но если проблема ещё актуальна, то теперь мы её решим наверняка. Если раньше у нас такая практика с татуировками для дипломников была только в отдельных отдалённых регионах и ещё на мехмате, прости Господи, МГУ, то теперь распространим её на всю страну».

Работодатели в этом году начнут требовать от вчерашних студентов не только диплом, но и фото обнажённой верхней части тела.

«Вряд ли кто-нибудь будет наносить себе татуировку только ради трудоустройства. К тому же, после введения новых правил за такое и спросить могут», – добавил министр.

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