Власти Москвы обеспечат горожанам праздничные снегопады с помощью радиоволн
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Департамент
по благоустройству Москвы отчитался
об удачном опыте применения радиоволн
для создания настоящей новогодней
погоды. Поводом послужили массовые и ежегодные жалобы горожан на
отсутствие снега на Новый год.
При финансировании правительства Москвы на радиоволновой кафедре МИРЭА был создан прибор на сантиметровой
частоте, который можно устанавливать
на самолёты для полёта сквозь снежное
облако. После тестового
запуска этого прибора на территории Сколково выпало 146 мм осадков и произошла разрушительная гроза, после чего опыт
был признан успешным и началась подготовка к массовому внедрению такой практики.
По словам доктора физико-математических наук Алексея Савватеева, изобретённые волны целиком безопасны, но крайне эффективны – они вызывают снег даже при небольшой плюсовой температуре (до +5°C) за счёт конвекционного охлаждения земной поверхности.
Программа обойдётся в 10 млрд рублей в год при условии, что в неё войдёт единовременный запуск 12 самолётов с радио-снегопадо-генераторами
в канун Нового года и Рождества. Число воздушных машин может корректироваться в зависимости от последствий снегопадов и сроков их ликвидации.
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