 

Власти Москвы обеспечат горожанам праздничные снегопады с помощью радиоволн

04.01.2025, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Департамент
по благоустройству Москвы отчитался
об удачном опыте применения радиоволн
для создания настоящей новогодней
погоды. Поводом послужили массовые и ежегодные жалобы горожан на
отсутствие снега на Новый год.

При финансировании правительства Москвы на радиоволновой кафедре МИРЭА был создан прибор на сантиметровой
частоте, который можно устанавливать
на самолёты для полёта сквозь снежное
облако. После тестового
запуска этого прибора на территории Сколково выпало 146 мм осадков и произошла разрушительная гроза, после чего опыт
был признан успешным и началась подготовка к массовому внедрению такой практики.

По словам доктора физико-математических наук Алексея Савватеева, изобретённые волны целиком безопасны, но крайне эффективны – они вызывают снег даже при небольшой плюсовой температуре (до +5°C) за счёт конвекционного охлаждения земной поверхности.

Программа обойдётся в 10 млрд рублей в год при условии, что в неё войдёт единовременный запуск 12 самолётов с радио-снегопадо-генераторами
в канун Нового года и Рождества. Число воздушных машин может корректироваться в зависимости от последствий снегопадов и сроков их ликвидации.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.01 / Cтул-трансформер Freedom-X одинаково удобен для работы и отдыха

04.01 / В московских скворечниках установят Wi-Fi

04.01 / Китай проводит испытания стелс-истребителей шестого поколения

04.01 / Верховный суд подтвердил право ГАИ штрафовать по статье 12.5.1 за нештатный освежитель воздуха

04.01 / Мнение: Фуражное зерно, семейственность и прочие современные мифы о СССР

04.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Чубайс передает привет

04.01 / Мнение «аналитика»: О верности союзника России… Разрыв шаблонов?

04.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Германия и Япония никогда не получат места в СБ ООН

04.01 / Россияне смогут получить бесплатную капельницу для выхода из запоя

04.01 / В РПЦ заявили, что Юлий Цезарь был православным и советовался с батюшкой при создании календаря

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика