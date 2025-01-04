 

Cтул-трансформер Freedom-X одинаково удобен для работы и отдыха

04.01.2025, 16:05, Разное
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Компания Newtral отказалась от традиционной модели сидения, создав многофункциональный стул Freedom-X, который может адаптироваться к индивидуальным потребностям пользователя.

Конструкция кресла предусматривает полную регулировку высоты, спинки и подлокотников, что позволяет создать индивидуальный конфигурацию для работы за столом, игры, отдыха или выполнения других задач. Широкий диапазон настроек делает стул универсальным и удобным для людей с самыми разными физическими потребностями. В дополнение к эргономике Freedom-X отличается и стильным дизайном. Пользователь может выбрать обивку из устойчивой к разрывам ткани или веганской кожи в различных цветах.

Кресло оснащено дополнительными функциями, такими как выдвижной столик и подстаканники, что делает его еще более практичным. Кресло рассчитано на вес до 150 кг и оснащено бесшумными колесами и амортизаторами для комфортного использования. Новинка позиционируется как уникальный продукт, сочетающий в себе эргономичность, стильный дизайн и широкую функциональность.

Источник &#8212 Freedom-X


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